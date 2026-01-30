Software Engineer Cyber Crime Scam : सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणी ठरली सायबर फसवणुकीची शिकार; 50 लाखाला फसविले, मैत्रिणीलाही ओढले जाळ्यात

बेळगाव : जलद आणि मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवत ऑनलाईन गुंतवणुकीच्या नावाखाली एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (Software Engineer) तरुणीची ५० लाखांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांत मंगळवारी (ता. २७) गुन्हा दाखल झाला असून, आरोपीचा शोध सुरू आहे..याबाबत माहिती अशी की, बेळगाव येथील कॅम्प येथील रहिवासी विजयलक्ष्मी (वय २६, रा. कॅम्प) यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार गोव्यामध्ये ओळख झालेल्या तुषार नामक तरुणाने स्वतःला ‘फिटस्पायर’ नावाच्या कंपनीशी संबंधित असल्याचे भासवले. कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास अल्पावधीत भरघोस परतावा मिळतो, असा विश्वास निर्माण करून त्याने फिर्यादीकडून मोठी रक्कम उकळली..डिसेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत आरोपीने प्रकरणात टप्प्याटप्प्याने आपल्या वैयक्तिक दोन बँक खात्यांमध्ये सुमारे ३७ लाख वर्ग करून घेतले. शिवाय फिर्यादीच्या तीन क्रेडिट कार्डची माहिती मिळवून त्याद्वारे सुमारे १५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, असे फिर्यादीत नमूद आहे..Nagpur Bench : 'परस्पर सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार ठरवता येणार नाही'; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.यामुळे विजयलक्ष्मी हिला ५० लाख रुपयांना फसविले आहे. प्रकरणामुळे ऑनलाईन गुंतवणुकीच्या फसवणुकीबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून बेळगाव सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेतला आहे..मैत्रिणीलाही ओढले जाळ्याततसेच फिर्यादीची मैत्रीण ‘सृष्टी’ हिला लॅपटॉप व मोबाईल फोन देण्याचे आमिष दाखवून संशयित आरोपीने एक लाख ९५ हजार रुपये घेतले. मात्र, आजपर्यंत ना गुंतवलेली रक्कम मिळाली, ना नफ्याची रक्कम. तसेच कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे देण्यात आलेली नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.