Software Engineer Cyber Crime Scam : सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणी ठरली सायबर फसवणुकीची शिकार; 50 लाखाला फसविले, मैत्रिणीलाही ओढले जाळ्यात

Software Engineer Cyber Crime Scam : ऑनलाईन गुंतवणुकीत जलद नफ्याचे आमिष दाखवत बेळगावातील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीची ५० लाखांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : जलद आणि मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवत ऑनलाईन गुंतवणुकीच्या नावाखाली एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (Software Engineer) तरुणीची ५० लाखांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांत मंगळवारी (ता. २७) गुन्हा दाखल झाला असून, आरोपीचा शोध सुरू आहे.

