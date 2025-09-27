चॉकलेटचं आमिष दाखवून बालिकेवर अत्याचार, ती रडू लागताच गळा दाबून केला खून; नराधमाला फाशीची शिक्षा अन् 10 लाखांचा दंड

बेळगाव : रायबाग तालुक्यातील एका गावामध्ये २०१९ मध्ये घडलेल्या बालिकेवर अत्याचार करून खून प्रकरणी विशेष जिल्हा पोक्सो न्यायालयात (Belgaum POCSO Court) शुक्रवारी (ता. २६) दोषी आरोपीला फाशीची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांचा दंड ठोठाविला. भरतेश रावसाहेब मिर्जी (वय २८) असे फाशीची शिक्षा झालेल्या त्या आरोपीचे नाव आहे. .१५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सायंकाळी बालिकेवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. फिर्यादींची बालिका त्या दिवशी चॉकलेट आणण्यासाठी घरातून बाहेर गेली होती; परंतु ती परत आली नाही. तिच्या पालकांनी ती बेपत्ता झाल्याची फिर्याद कुडची पोलिसांत दिली. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशी हाती घेतली. शेजारी राहणाऱ्या भरतेश मिर्जी याच्यावर संशय बळवला. यामुळे त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली..भरतेश याने बालिकेला घरी घेऊन जाऊन तिच्यावर अत्याचार केले. यावेळी ती रडू लागली. आरडाओरड सुरू केला. यामुळे तिचा आवाज बंद करण्यासाठी आरोपीने तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर तिच्या पायाला दोरी बांधून घरासमोर असलेल्या विहिरीत फेकून दिले. या घटनेनंतर कुडची पोलिस ठाण्यात भरतेश मिर्जीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत आणि पोक्सो कायदा-२०१२ या अंतर्गत खटला नोंदवला होता..Nagpur Crime : पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतच दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार; गर्भपाताच्या गोळ्या खायला दिल्या अन्.., नागपुरात उडाली खळबळ.चौकशीनंतर आरोपी विरोधात दोषारोपपत्र न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले. जिल्हा आणि सत्र न्यायालय व विशेष जलदगती पोक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एम. पुष्पलता यांच्यापुढे या खटल्याची अंतिम सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने आरोपी भरतेश मिर्जी याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड ठोठावला. खटल्याची चौकशी तत्कालीन पोलिसप्रमुख लक्ष्मण निंबरगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी केली होती. तर सरकारी वकील म्हणून एल. व्ही. पाटील यांनी काम पाहिले..काय घडले?किराणा दुकानातून चॉकलेट आणणाऱ्या बालिकेचे अपहरणऑक्टोबर २०१९ मध्ये कुडची पोलिसात गुन्हा दाखलघटनेच्या विरोधात ग्रामस्थांतर्फे आंदोलन आणि मोर्चातब्बल सहा वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.