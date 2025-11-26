धक्कादायक प्रकार! चौथीही मुलगी झाली म्हणून आईने पोटच्या तीन दिवसांच्या नवजात बालिकेचा गळा दाबून केला खून

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यातील हिरेमुळंगी गावात हृदयद्रावक घटना काल (ता. २५) उघडकीस आली. मुलगी जन्माला आल्याच्या रागातून स्वतःच्या तीन दिवसांच्या नवजात बालिकेचा गळा दाबून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार (Belagav Crime) समोर आला आहे. खून करणारी आई अश्विनी हळकत्ती सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून, तिच्याविरुद्ध सुरेबान पोलिस ठाण्यात (Sureban Police Station) खुनाचा गुन्हा नोंद झाला आहे. .रामदुर्गचे उपअधीक्षक चिदंबर मडिवाळर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास केला. रामदुर्ग तालुक्यातील हिरेमुळंगी गावातील अश्विनी हळकट्टीला आधीच तीन मुली आहेत. चौथ्यावेळी ती मुलाची अपेक्षा करीत होती. मात्र, २३ नोव्हेंबर रोजी मुदकवी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तिला पुन्हा मुलगीच झाल्याने ती नाराज होती. यामुळे जन्मानंतरच्या दुसऱ्या दिवशीच अश्विनी ही हिरेमुळंगी येथे आली..काल सकाळी घरात आई बाहेर गेल्याची संधी पाहून तिने नवजात मुलीचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर काही माहिती नसल्यासारखे वागून बाळ श्वास घेत नाही, असे नाटक केले. कुटुंबीयांनी तातडीने बाळाला रामदुर्ग तालुक्यातील रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीदरम्यान बाळाचा गळा दाबून खून केल्याचे सांगितले. लगेच पोलिसांना माहिती देण्यात आली. अश्विनीने नुकताच बाळाला जन्म दिला आहे. यामुळे तिच्यावर पोलिस बंदोबस्तात रामदुर्ग सरकारी रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत..गर्भवती सुनेचे राक्षसी कृत्य! झोपेच्या गोळ्या देऊन सासूची हातोड्याने निर्दयी हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी रॉकेलने दिले पेटवून.संशयित आरोपी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातगर्भवती महिलेची प्रसूती २३ नोव्हेंबरला झाली आहे. तर, दुसऱ्या दिवशी माहेरी आल्यानंतर खुनाची घटना घडली. यामुळे याविरोधात अश्र्वीनीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अश्र्वीनीच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे. मात्र, अश्र्वीनीने नुकताच बाळाला जन्म दिल्यामुळे तिला कारागृहात हलविता येणार आहे. यामुळे वैद्यकीय पथकाचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे..हिरेमुळंगी गावात अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली. येथील अश्र्वीनी नामक महिलेला तीन मुली आहेत. त्यात आणखी एका मुलीला तिने जन्म दिल्यामुळे ती नाराज झाली. यातून तिने मुलीचा खून केल्याची माहिती आहे. संशयित आरोपी महिलेला अटकेची कारवाई ही सुरू आहे.- भीमाशंकर गुळेद, जिल्हा पोलिसप्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.