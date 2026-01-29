कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध दर्शविला; प्रेमीयुगुलानं मलप्रभा नदीत उडी मारुन संपवलं जीवन, एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह

बेळगाव : रामदुर्ग तालुक्यातील मलप्रभा नदीत बुधवारी (ता. २८) सकाळी उघडकीस आलेल्या एका घटनेने परिसर (Malaprabha River) सुन्न झाला. विवाहित युवकाने आपल्या प्रेयसीसोबत दुसरे लग्न करण्याच्या इच्छेला कुटुंबीयांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने दोघांनीही मल्लप्रभा नदीत उडी घेऊन आयुष्य संपविल्याची दुर्दैवी घटना रामदुर्ग पोलिस ठाणे हद्दीत घडली..या घटनेत मृत्यू झालेल्यांची नावे मल्लापूर (ता. रामदुर्ग) येथील जगदीश यल्लप्पा कवळेकर (वय २७) आणि गंगम्मा पवाडेप्पा त्यापी (२६) अशी आहेत. जगदीश हा विवाहित असून, त्याची पत्नी पहिल्या प्रसूतीसाठी माहेरी बोचबाळ येथे गेली होती. पत्नी परत आल्यानंतर दुसऱ्या विवाहाच्या विषयावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ, अशी भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली होती..मात्र; सोमवारी (ता. २६) दोघेही अचानक घरातून निघून गेल्याची नोंद असून, त्यानंतर कुटुंबीय व नातेवाइकांनी त्यांचा शोध घेतला. बुधवारी सकाळी मल्लप्रभा नदीत दोन मृतदेह तरंगताना दिसल्याची माहिती मिळताच रामदुर्ग पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Ajit Pawar Death : हृदयद्रावक! 'थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ, पाया पडतो तुमच्या..'; अजित पवारांचं पार्थिव उचलताच कार्यकर्त्यांचा आक्रोश.स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात आले. दोघांनीही एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत दोन्ही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. याप्रकरणी रामदुर्ग पोलिस ठाण्याच्या पीएसआय सविता मुन्याळ यांनी नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.