Crime News : आईसोबत अनैतिक संबंध; मुलानं ४९ वर्षीय व्यक्तीला संपवलं; डोक्यात, पोटावर केले सपासप वार

बेळगाव : अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून उफाळलेल्या रागातून एकाचा निर्घृण खून (Belagav Crime News) केल्याची घटना सौंदत्ती तालुक्यातील हुलिकट्टी गावात सोमवारी (ता. २) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. बसवराज परप्पा होसमणी (वय ४९, बसिडोणी, ता. सौंदत्ती) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. तर याप्रकरणी संशयित इरय्या संगय्या मठपती (वय ३२, रा. बसिडोणी, ता. सौंदत्ती) याच्याविरुद्ध खुनाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला आहे..फिर्यादीचे वडील मृत बसवराज होसमणी हा आरोपी इरय्या मठपती (रा. बसिडोणी, ता. सौंदत्ती) याची आई शिवव्वा ऊर्फ सुवर्णा संगय्या मठपती यांच्याशी सलगी ठेवत असल्याचा संशय आरोपीला होता. या कारणावरून आरोपीच्या मनात बसवराज यांच्याबाबत राग होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..Pune Crime : दुर्दैवी अंत! ४ महिन्यांच्या मुलीसह मायलेकांनी विहिरीत उडी घेऊन संपवलं जीवन; पाबळमधील हृदयद्रावक घटना.त्याच रागामधून दोन फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सुमारे साडेसहा वाजता हुलिकट्टीमध्ये सौंदत्ती ते रामदुर्ग रस्त्यावर आरोपीने बसवराज यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. वादाचे रूपांतर हल्ल्यात झाले. आरोपीने यावेळी आपल्याजवळील चाकूने बसवराज याच्या डोक्यावर, पोटावर, डाव्या खांद्यावर, पाठीवर आणि हातावर भोसकून गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यात बसवराज याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मृत बसवराज यांच्या मुलग्याने सौंदत्ती पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे सौंदत्ती पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुरेश बेंडगुंबळ यांनी गुन्हा नोंदविला..खुनामागे अनैतिक संबंध कारणीभूत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यातून होसमणीचा खून झाला आहे. याप्रकरणी इरय्या मठपती याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या मठपती जखमी असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.- के. रामराजन, जिल्हा पोलिसप्रमुख, बेळगाव.