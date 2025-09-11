घराला कुलूप लावून बाहेर जात असतानाच महिलेला भररस्त्यात चाकूने भोसकले; दिरावर खुनाचा आरोप, मंगळवार पेठेत नेमके काय घडले?

बेळगाव : टिळकवाडी येथील गवळी गल्ली येथील ४५ वर्षीय महिलेचा चाकूने भोसकून निर्घृण खून (Belagavi Woman Killed) करण्यात आल्याची घटना बुधवारी (ता. १०) सकाळी नऊ वाजता घडली. मृत महिलेचे नाव गीता रंजीत दावळे उर्फ गवळी (वय ४५, रा. गवळी गल्ली, मंगळवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव) असून, त्या धुण्याचे काम करून उदरनिर्वाह करत होत्या. .सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास त्या कामासाठी घराबाहेर पडत असताना चुलत दीर गणेश लक्ष्मण दावळे उर्फ गवळी (वय ६०, रा. गवळी गल्ली, मंगळवार पेठ, टिळकवाडी) याने त्यांच्या हातावर, चेहऱ्यावर आणि पोटावर चाकूने वार करून खून केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गणेश गवळी याला अटक करून त्याची बुधवारी सायंकाळी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे..याबाबत माहिती अशी की, संशयित आरोपी गणेश गवळी याने २०१६ मध्ये घर तारण ठेवून बेळगाव समादेवी गल्लीतील आयसीआयसीआय बँकेतून १८ लाखांचे कर्ज घेतले होते. वेळेवर परतफेड न केल्याने बँकेकडून घर जप्त करण्याची कारवाई सुरू झाली होती. कर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी वहिनी गीता यांच्याकडे आठ लाख रुपये मदत मागितली. मात्र, ‘कर्ज तुम्ही घेतले आहे, त्याची जबाबदारी तुमचीच’ असे त्यांनी स्पष्ट सांगत मदत नाकारल्याने संशयिताने संतापाच्या भरात खून केला, असे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे..VIDEO : प्राध्यापक पतीनं पत्नीचे कपडे फाडले, रस्त्यावरुन काढली धिंड; प्रियकराला अर्धनग्नावस्थेत भांगेत भरायला लावलं कुंकू.मृत गीता घराला कुलूप लावून बाहेर जाण्याची तयारी करत असताना गणेश दावळे मागून आला आणि खिशातील चाकू काढून गीता यांच्यावर हल्ला केला. यामुळे पोटाला, हात आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी घेऊन जाताना त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत मृत महिलेचा मुलगा भगतसिंग रंजीत दावळे उर्फ गवळी (वय २७) यांनी टिळकवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिस तपास सुरू आहे..‘मारेकऱ्यांना जेरबंद करा’मारेकरी आणि त्यांचे सहकारी यांना जेरबंद करा, त्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊ, अशी भूमिका कुटुंबियांनी घेतल्यामुळे याठिकाणी गोंधळ उडाला. यामुळे शेवटी टिळकवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक परशुराम पुजारी यांनी भेट देऊन कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आला..जिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांचे आंदोलनटिळकवाडी येथील गवळी गल्लीतील घटनेनंतर नातेवाईक आणि लोकांनी गर्दी केली होती. गीता या मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत होत्या. बुधवारी सकाळी त्या दोन घरातील कामे संपवून इतर ठिकाणी कामाला जाण्याची तयारीत असताना चाकूने हल्ला करून त्यांचा खून करण्यात आला, असे सांगून कुटुंबीय व नातेवाईकांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. खुनानंतर मृतदेह जिल्हा रुग्णालयातील शल्यचिकित्सा विभागात हलविण्यात आला. त्याठिकाणी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.