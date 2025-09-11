देश

घराला कुलूप लावून बाहेर जात असतानाच महिलेला भररस्त्यात चाकूने भोसकले; दिरावर खुनाचा आरोप, मंगळवार पेठेत नेमके काय घडले?

Belagav Crime News : चुलत दीराचा क्रूरपणा; गीता दावळे यांची भररस्त्यात निर्घृण हत्या
बेळगाव : टिळकवाडी येथील गवळी गल्ली येथील ४५ वर्षीय महिलेचा चाकूने भोसकून निर्घृण खून (Belagavi Woman Killed) करण्यात आल्याची घटना बुधवारी (ता. १०) सकाळी नऊ वाजता घडली. मृत महिलेचे नाव गीता रंजीत दावळे उर्फ गवळी (वय ४५, रा. गवळी गल्ली, मंगळवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव) असून, त्या धुण्याचे काम करून उदरनिर्वाह करत होत्या.

