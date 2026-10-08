IndiGo Winter Schedule : प्रवाशांना मोठा झटका! बेळगाव-दिल्ली विमानसेवेला 'विंटर' ब्रेक; इंडिगो कंपनीकडून सेवांमध्ये बदल, आता आठवड्यातून तीनच उड्डाणे

बेळगाव : बेळगाव विमानतळावरील सेवांमध्ये इंडिगो कंपनीने बदल केले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून दररोज सुरू असलेली बेळगाव-दिल्ली विमानसेवा आठवड्यातून तीनच दिवस मिळणार (Belagavi-Bengaluru Flight Service Continues) आहे. २५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या हिवाळी वेळापत्रकात हा बदल करण्यात आला आहे..काही मार्गांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. सध्या दररोज उपलब्ध असलेली थेट दिल्ली सेवा आता आठवड्यातून केवळ तीन दिवसच उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्याची बेळगाव-दिल्ली इंडिगोची विमानसेवा २४ ऑक्टोबरपर्यंत दररोज सुरू राहणार आहे. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरपासून ही विमानसेवा मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार अशा आठवड्यातून तीन दिवस असणार आहे. कंपनीकडून प्रसिद्ध केलेल्या हिवाळी वेळापत्रकात तसे नमूद आहे..परिणामी, दिल्लीसाठीची थेट विमानसेवा आठवड्यातील सात उड्डाणांवरून तीन उड्डाणांवर येणार आहे. बेळगाव-बंगळूर मार्गावरील इंडिगोची सेवा मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. या मार्गावर दररोज दोन उड्डाणे उपलब्ध राहणार आहेत. हिवाळी वेळापत्रकानुसार त्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे बंगळूरसाठी बेळगावहून दिवसभरात दोन वेळा थेट विमानप्रवासाची सुविधा सुरूच राहणार आहे..Dhruv Rathee Bengaluru Protest : ध्रुव राठी पहिल्यांदाच उतरला रस्त्यावर! बंगळूरमध्ये SIR विरोधात आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी, मोदींवरही सडकून टीका.बेळगाव-हैदराबाद विमानसेवाही दररोज सुरू राहणार आहे. मात्र, २५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या हिवाळी वेळापत्रकानुसार उड्डाणाच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, बेळगाव-नवी मुंबई मार्गावरील विमानसेवाही दररोज सुरू ठेवण्यात आली आहे..चार महत्त्वाच्या शहरांसाठी थेट सेवाहिवाळी वेळापत्रकानुसार बेळगाव विमानतळावरून इंडिगोची बंगळूर, हैदराबाद, नवी मुंबई आणि दिल्ली या चार महत्त्वाच्या शहरांसाठी थेट ‘कनेक्टिव्हिटी’ कायम राहणार आहे. मात्र, दिल्लीच्या सेवेत झालेली मोठी कपात ही प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. विशेषतः दिल्लीमार्गे देशाच्या उत्तर भागात किंवा परदेशात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना याचा फटका बसू शकतो..IMD Rain Alert : मोठी बातमी! माॅन्सूनच्या एक्झिट दरम्यान 22 राज्यांत मुसळधार पावसासह वादळाचा अलर्ट; 70 किमी स्पीडने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात कशी स्थिती?.असे असेल हिवाळी वेळापत्रकबंगळूर : दररोज दोन उड्डाणेहैदराबाद : दररोज एक उड्डाणनवी मुंबई : दररोज एक उड्डाणदिल्ली : आठवड्यातून तीन उड्डाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.