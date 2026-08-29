Bullock Race New Rules : बैलगाडी शर्यतीला सशर्त परवानगी; 18 अटींची पूर्तता तपासणार समिती; जिल्हाधिकारी घेणार अंतिम निर्णय!

बेळगाव : बैलांची शर्यत, बैलगाडी शर्यत किंवा अन्य पारंपरिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करायची असल्यास आता तालुकास्तरीय समितीची शिफारस आवश्यक राहणार (Belagavi bullock cart race permission rules) आहे. आयोजकांना किमान १५ दिवस आधी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागेल. समिती अर्जाची छाननी करून १८ अटींची पूर्तता, प्राण्यांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती तपासल्यानंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस करणार आहे. मात्र, समितीची शिफारस म्हणजे परवानगी नसून, अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार आहेत..जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी याबाबतचा आदेश बजावला असून तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत संबंधित मंडळ पोलिस निरीक्षक, मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी, क्रीडा व युवक सक्षमीकरण विभागाचे क्रीडा प्रशिक्षक आणि एसपीसीए प्रतिनिधींचा समावेश केला आहे. मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव असतील. आवश्यकतेनुसार समितीला कार्यक्रमस्थळाची पाहणी करून प्रत्येक अटीबाबत स्वतंत्र अहवाल सादर करावा लागणार आहे..प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा-१९६० व संबंधित नियमांचे पालन करण्याचे लेखी आश्वासन आयोजकांना द्यावे लागणार आहे. तिकीट विक्रीतून व्यावसायिक नफा मिळविण्यासाठी शर्यत आयोजित करता येणार नाही. तसेच शर्यतीचे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून त्याची प्रत तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करावी लागणार आहे. समितीला आवश्यक वाटल्यास कार्यक्रमस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करता येणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक अटीच्या पूर्ततेबाबत स्वतंत्र मत नोंदवून कारणासह शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागणार आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : 13 हजार 129 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड; पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला वेग, रिक्त पदांसाठी लवकरच 'कन्व्हर्टेड राउंड'.कार्यक्रमाच्या वेळी तहसीलदार किंवा त्यांचा प्रतिनिधी उपस्थित राहून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करणार आहे. स्पर्धेनंतर त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. सार्वजनिक सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था आणि प्राण्यांचे कल्याण यांचा विचार करून अंतिम परवानगी दिली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेला हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू केला आहे..शर्यती आयोजनासाठी अटी...शर्यतीसाठी ३८ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमान असता कामा नये. ट्रॅक सपाट व स्वतंत्र असावा. त्याची लांबी १०० मीटर आणि रुंदी ७.५ मीटरपेक्षा अधिक नसावी. बैलांना पळविण्यासाठी चाबूक, काठी किंवा अन्य साधनांचा वापर करण्यास मनाई आहे. तसेच औषध, मिरची पावडर किंवा तत्सम पदार्थ देऊन उत्तेजित करण्यास मनाई आहे. स्पर्धेच्या आदल्या दिवशी प्रत्येक बैलाची पशुवैद्यकीय तपासणी करून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. बैलांसाठी पाणी, निवारा व चारा, तर सहभागी आणि प्रेक्षकांसाठी प्रथमोपचार, रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आयोजकांनी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.अर्ज १५ दिवस आधी करावा लागणारशर्यतीचे आयोजन करणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमाचा उद्देश, ठिकाण, वेळ आणि अन्य आवश्यक माहितीसह संबंधित तहसीलदारांकडे किमान १५ दिवस आधी अर्ज करावा लागणार आहे. तहसीलदार अर्जाची छाननी करून तो तालुकास्तरीय समितीसमोर ठेवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.