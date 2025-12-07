Kannada Marathi Dispute : इतका द्वेष कशासाठी? मराठीतील फलक कन्नडिगांनी फाडले; पोलिसदेखील कन्नड संघटनांच्या पाठीशी, वाद चिघळण्याची शक्यता!

बेळगाव : चन्नम्मा चौकात मराठी आणि कन्नड भाषेतून लावण्यात आलेले शुभेच्छा फलक शनिवारी कन्नडिगांनी फाडले (Kannada Marathi Dispute) आहेत. तसेच कन्नडिग फलक फाडत असतानादेखील पोलिस या ठिकाणी उपस्थित होते; मात्र त्यांनीही बघ्याची भूमिका घेतल्याने पोलिसदेखील कन्नड संघटनांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे..आठ डिसेंबरपासून सुवर्ण विधानसौध येथे कर्नाटक सरकार राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या मंत्री, आमदार व राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांचे स्वागत करण्यासाठी चन्नम्मा चौकासह शहराच्या विविध भागांत फलक लावण्यात आले आहेत. तसेच काही फलकांवर कन्नड व मराठी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे..Mahaparinirvan Din : इंदू मिलमधील स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कधी होणार आंबेडकरांचं स्मारक? दिली महत्त्वाची अपडेट.तसेच शहराच्या सर्व भागांत फलक लावण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. शुभेच्छा फलकांवर मराठी भाषेचा वापर करण्यात आल्याने पोटशूळ उठलेल्या कन्नडिगांनी चन्नम्मा चौक परिसरातील काही फलक फाडले. लावण्यात आलेले शुभेच्छा फलक फाडण्यापासून कन्नडिगांना रोखण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी करणे आवश्यक होते; मात्र भिंतीवर चढून फलक फाडत असतानादेखील पोलिस एकाच ठिकाणी थांबून होते..कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?.त्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या अनेकांनी पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न निर्माण केला. तसेच कन्नडिग शहराची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करीत असतानादेखील पोलिस कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने कन्नडिगांचा उपद्रव दिवसेंदिवस अधिक वाढू लागला आहे. तसेच अधिवेशनाच्या काळातदेखील कन्नड संघटना जाणीवपूर्वक शहर आणि परिसरात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे..कन्नड संघटनांना समज द्यामराठी भाषेतील शुभेच्छा फलक आणि दुकानावर लावण्यात आलेल्या फलकांना कन्नड संघटनांकडून टार्गेट केले जात आहे. मध्यवर्ती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन कन्नड संघटनांना समज देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा दिला होता; मात्र पोलिसांकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.