बेळगाव : डिजिटल अरेस्टच्या नावे टिळकवाडी येथील ८१ वर्षीय वृद्धाला १५ कोटींना फसविल्याची घटना ताजी असतानाच हिंदवाडी येथील एका निवृत्त बॅंक व्यवस्थापकाला (Belagavi Cyber Fraud Case) दीड कोटीला गंडा घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे. .ऑनलाईन गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून अनोळखी सायबर भामट्यांनी निवृत्त बँक व्यवस्थापकाची एक कोटी ४६ लाख ६४ हजार २० रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. यासंदर्भात सायबर पोलिसांत रविवारी (ता. २२) गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदवाडी येथील कुलकर्णी हे निवृत्त बँक व्यवस्थापक आहेत. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांना 'बी ८ स्टॉक वेल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूट' नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये अनोळखी व्यक्तींनी समाविष्ट केले. या ग्रुपमधून दररोज शेअर ट्रेडिंगचे प्रशिक्षण आणि आकर्षक परताव्याचे संदेश पाठवले जात होते. ही माहिती खरी असल्याचा विश्वास बसल्याने कुलकर्णी यांनी ग्रुपमध्ये देण्यात आलेल्या ट्रेडिंग अॅपच्या लिंकवर क्लिक करून अॅप डाउनलोड केले..त्यानंतर ग्रुपमधील सूचनांनुसार त्यांनी १५ जानेवारी २०२६ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत विविध टप्प्यांत एकूण एक कोटी ४६ लाख ६४ हजार २० रुपये गुंतवले. मात्र, गुंतवणुकीवर कोणताही परतावा न मिळाल्याने तसेच मूळ रक्कमही परत न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..संबंधितांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. याप्रकरणी सायबर गुन्ह्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला असून, पोलिस पुढील तपास करत आहेत. टिळकवाडी येथील ज्येष्ठ नागरिकाला १५ कोटींना ऑनलाईन फसविल्याचे प्रकरण तापले आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडून कसून चौकशी हाती घेतली आहे. यात आता हिंदवाडी येथील निवृत्त बॅंक व्यवस्थापकांना ठकविण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.