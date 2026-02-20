Wild Cat Confirmed by Forest Department : सैन्यदलाच्या संरक्षण भिंतीवरुन चालत जात होता बिबट्या? वनखात्याच्या CCTV कॅमेऱ्यात ट्रॅप झाला 'हा' प्राणी

बेळगाव : गणेशपूर येथील हर्षा एन्क्लेव्ह येथील सैन्यदलाच्या संरक्षण भिंतीवर बिबट्यासदृश प्राणी चालत जात असल्याचे काही जणांना दर्शनास आले होते. या प्राण्याचा फोटो वनखात्याला (Leopard Rumor Sparks Concern in Belagavi) पाठवण्यात आल्यानंतर वनखात्याकडून घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली असता ‘तो’ प्राणी रानमांजर असल्याचे वनखात्याच्या निदर्शनास आले. अशाच प्रकारचे रानमांजर वनखात्याच्या सीसीटीव्हीमध्ये ट्रॅप झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..शहरातील लिंगराज महाविद्यालय परिसरात मागील बाजूला असणाऱ्या झाडीमध्ये बिबट्या दिसल्याची अफवा पसरल्याने गेल्या काही दिवसांपासून संबंधित भागात वनखात्याकडून तपास केला जात आहे. गुरुवारी (ता. १९) संरक्षण दलाच्या भिंतीवर बिबट्यासदृश प्राणी चालत जात असल्याचे निदर्शनास आले..यावरून काही जणांनी या प्राण्याचे फोटो समाज माध्यमांवर व्हायरल केले. बिबट्या असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली होती. त्याची माहिती मिळताच वनखात्याचे कर्मचारी व सैन्यदलातील जवानांकडून घटनास्थळी धाव घेऊन परिसरात पाहणी केली; पण वनखात्याने प्राण्याची खातरजमा केली. ‘तो’ प्राणी बिबट्या नसून, रानमांजर असल्याचे वनखात्याने सांगितले..Sangli Road Potholes : सांगलीत अनोळखी व्यक्तींनी तब्बल 100 खड्ड्यांत ठेवल्या चिठ्ठ्या; असं काय लिहिलंय चिठ्ठीत?.क्लब रोड परिसरातील महाविद्यालयाच्या आवारात बिबट्या निदर्शनास आल्याच्या वृत्तामुळे परिसरात तणाव होता. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले. यातच गुरुवारी बिबट्यासदृश प्राणी निदर्शनास आल्याने अफवाना ऊत आला होता. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फोटोच्या आधारे प्राण्याची खातरजमा करून घेतली..संरक्षणदलाच्या भिंतीवर चालत जाणारा प्राणी बिबट्या नसून रानमांजर आहे. फोटोच्या माध्यमातून ते स्पष्ट झाले आहे. अशाच प्रकारचा प्राणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्येही कैद झाला आहे. बिबट्या आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर या परिसरामध्ये २० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत.-एन. इ. क्रांती, जिल्हा वनसंरक्षण अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.