Belagavi Kite Festival: बेळगावमध्ये पतंगोत्सव ठरतोय जीवघेणा; मांज्याच्या दोरीने १९ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

बेळगाव : पतंगोत्सवाचा उत्साह बेळगावमध्ये जीवघेणा ठरत असल्याचे तीन दिवसांतील घटनांनी समोर आणले आहे. वडगाव येथील निझामियानगरात पतंग पकडण्याच्या प्रयत्नात नऊ वर्षांच्या मुलाचा दुसऱ्या मजल्यावरील टेरेसवरून पडून मृत्यू झाल्याची घटना अजून ताजी असताना गुरुवारी (ता. १) गांधीनगरजवळ मांज्याच्या दोरीने दुचाकीस्वार तरुणाचा बळी घेतला. दोन दिवसांत पतंगाशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या दुर्घटनांत दोन जणांचा मृत्यू झाला..महांतेशनगर येथील ध्रुव संतोष करजगी (वय १९) असे मांज्याच्या दोरीने मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो गुरुवारी दुचाकीवरून राष्ट्रीय महामार्गावरून जात असताना गांधीनगरजवळ अचानक मांज्याची धारदार दोरी त्याच्या गळ्यात अडकली. दोरीने गंभीर दुखापत झाली. यामुळे बेळगाव जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचाराला त्याने प्रतिसाद दिला नाही..\rया अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा बेळगाव उत्तर रहदारी पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. मात्र, पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील गांधीनगर परिसर हा माळमारुती पोलिस ठाणे अखत्यारित येत असल्याने माळमारुती पोलिसांनी चौकशी आणि तपास हाती घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.