Belgaum Marathi Language : मराठीचा गळा घोटला जातोय! बेळगाव महापालिकेत शंभर टक्के कानडीकरणाचा डाव

बेळगाव : मराठी भाषकांचा मानबिंदू मानल्या जाणाऱ्या बेळगाव महापालिकेत आज मराठी भाषेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यघटनेने दिलेले भाषिक हक्क, लोकनियुक्त मराठी महापौर, मराठीबहुल नगरसेवक असूनही महापालिकेतील संपूर्ण कामकाज १०० टक्के कन्नडमध्ये केले जात आहे. .हा केवळ भाषेचा प्रश्न नसून तो लोकशाही, राज्यघटना आणि भाषिक अस्मितेचा गंभीर अवमान आहे.वर्ष २०१९ मध्ये बेळगाव महापालिकेचे प्रशासकीय कार्यकाल सुरू झाले आणि तेव्हापासून महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात नियोजनबद्ध पद्धतीने 'कानडीकरणा'ची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रशासनाच्या निर्णयांमध्ये मराठी हळूहळू बाजूला सारली गेली. .वर्ष २०२३ मध्ये लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर मराठी भाषेला पुन्हा न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. तत्कालीन महापौर शोभा सोमनाचे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत भाजप व म. ए. समितीच्या मराठी नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या नोटीस मराठीत द्याव्यात आणि कागदपत्रांची मराठी प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी महत्त्वाची मागणी केली. ही मागणी त्यावेळी मान्यही झाली. .मराठी भाषांतरित प्रत देण्यास सुरुवात झाली. पण, हा दिलासा अल्पकाळापुरताच ठरला. महापालिकेत शुभा बी. आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा कानडीकरणाला वेग आला. जून २०२५ नंतर महापालिकेतील संपूर्ण कामकाज १०० टक्के कन्नड भाषेत सुरू करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, सर्वसाधारण सभेच्या नोटीस केवळ कन्नडमध्ये देण्यास सुरुवात झाली. इंग्रजी भाषेचा वापरही पूर्णपणे बंद करण्यात आला. .महापौर व उपमहापौरांच्या वाहनावरील नंबर प्लेटही शंभर टक्के कन्नडमध्ये करण्यात आल्या. या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला. परिस्थिती इतकी टोकाची होती की, महापौरांनी आपले वाहन वापरणेच बंद केले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे आणि अन्य मराठी नगरसेवकांनी वारंवार सर्वसाधारण सभेत मराठीचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील कन्नड नगरसेवकांनी एकत्र येत मराठीविरोधी भूमिका घेतली. .आज तर परिस्थिती अशी आहे की, महापालिकेच्या बैठकीत मराठी विषयावर चर्चा करायलाही मज्जाव केला जातो. १२ जानेवारीच्या बैठकीत नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी किमान मृत्यू नोंद अर्ज तरी मराठीत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी माफक मागणी केली. पण, त्या मागणीकडेही प्रशासनाने कानाडोळा केला. भूतकाळ विसरला का? वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता असताना महापालिकेत मराठी-कन्नड-इंग्रजी अशा तीन भाषांतील फलक लावले होते. त्यामुळे मराठीचे अस्तित्व टिकून होते..आज मात्र त्या फलकांवरील मराठी मजकुरावर थेट रंग फासण्यात आला आहे. १ नोव्हेंबरपूर्वी शहरातील व्यापारी आस्थापनांवरील मराठी व इंग्रजी मजकुरावर रंग फासण्याची मोहीम महापालिकेने राबविली. यावरून प्रशासनाचा मराठी भाषेविषयीचा द्वेष उघड झाला आहे. मराठी महापौर, पण मराठीचा पराभव, अशी स्थिती सध्या महापालिकेत आहे. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये मराठी भाषक बहुसंख्य आहेत. .सुरुवातीला त्यांनी मराठीचा मुद्दा उपस्थित केला; पण कन्नड संघटनांच्या दबावापुढे त्यांनीही माघार घेतली. गेल्या तीन वर्षांत दोन मराठी भाषक महापौर झाले. पण, या महापौरांनाही महापालिकेतील मराठीला गतवैभव मिळवून देता आले नाही. निवडणुकीच्या काळात मराठी भाषा आणि मराठी मतदारांना गोंजारणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना प्रत्यक्षात मराठीशी देणेघेणे नाही, हेच या सगळ्यातून स्पष्ट होते. .राज्यघटनेचे उल्लंघन; पण कोणालाच पर्वा नाही बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यात १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषक लोकसंख्या आहे. राज्यघटनेनुसार अशा ठिकाणी संबंधित भाषेत शासकीय कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. तरीही महापालिकेत मराठी कागदपत्रे नाकारली जात आहेत, हे उघडपणे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे. पण, याचे देणे-घेणे कोणालाच नाही. .दृष्टिक्षेपात वर्ष २०१९ नंतर महापालिकेत नियोजनबद्ध कानडीकरण जून २०२५ पासून शंभर टक्के कन्नडमध्ये कामकाज मराठी व इंग्रजी नोटीस पूर्णपणे बंद महापौरांच्या वाहनावरील नंबर प्लेटही कन्नडमध्ये मराठी अर्ज व मृत्यू नोंद फॉर्मलाही नकार फलकांवरील मराठी मजकुरावर रंग फासण्याची मोहीम मराठी महापौर असूनही मराठीला न्याय नाही राज्यघटनेच्या तरतुदींचे सरळ उल्लंघन .हे लक्षात घ्यायला हवे आज बेळगाव महापालिकेत मराठीचे अस्तित्व केवळ नावापुरते उरले आहे. प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष, विरोधक सर्वच कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली काम करत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मराठीत बोलण्यावरही बंदी घातली गेली, तर आश्चर्य वाटू नये.