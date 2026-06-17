Retired Jawan Case : विषाच्या बाटल्या, सीरिंज अन् क्रूर कट! 2 कोटींच्या विम्यासाठी निवृत्त जवानाचा खून, अपघाताचा केला बनाव; पत्नीनेच काढला काटा

बेळगाव : रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर मिळणाऱ्या तब्बल २ कोटी विमा रकमेसाठी निवृत्त जवानाचा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला (retired soldier for insurance money) आहे. सुरुवातीला अपघाती मृत्यू म्हणून बंद होण्याच्या मार्गावर असलेले प्रकरण पोलिसांच्या कसून तपासामुळे खुनात रूपांतरित झाले असून, पत्नीसह नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे..या प्रकरणी मृत संदीप कलगौडा मंजरगी यांची पत्नी सुमा, पुंडलिक डोंबर, सचिन सेलर, अप्पासाब नाईकवाडी, चन्नप्पा अडवीस्वामीमठ, नागराज पी. एम., अशोक गुजनाळ (पोलिस), बसवराज भस्मे व राहुल जोगी अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत..Police Constable Death : चंदगड हादरलं! 42 वर्षीय पोलिसानं स्वत:वर गोळी झाडून संपवलं आयुष्य; लष्करात 17 वर्षे बजावलीये सेवा, सध्या मुंबईत होते कार्यरत.दरम्यान, पोलिसांनी मृतदेह जमिनीतून बाहेर काढून पुन्हा शवविच्छेदन केले. त्यातून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे गुन्ह्याचे स्वरूप पूर्ण बदलले. आरोपींकडून विषाच्या बाटल्या, सीरिंज, मोबाईल फोन व इतर महत्त्वाचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.घोडगेरीतील खून प्रकरणात पत्नीसह ९ जणांना अटक केली असून, विम्याची रक्कम, अनैतिक संबंध यामागे आहे. संशयितांत पोलिस आयुक्तालयातील पोलिस, फाॅरेन्सिक विभागातील अधिकारी व डॉक्टरांचा समावेश आढळून आला आहे. आरोपींकडून विषाच्या बाटल्या, सीरिंज, मोबाईल फोन व इतर महत्त्वाचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.-के. रामराजन, जिल्हा पोलिसप्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.