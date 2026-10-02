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Ravi Patil FIR : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह 20 जणांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची मोठी कारवाई

Belagavi SIR Case and FIR Against Ravi Patil : बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील SIR प्रक्रियेदरम्यान १९८ मतदारांची नावे वगळण्यासाठी कथित बनावट कागदपत्रे व चुकीची माहिती वापरल्याप्रकरणी रवी पाटील यांच्यासह २०-२५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला.
Belagavi SIR FIR against Ravi Patil

Belagavi SIR FIR against Ravi Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : विशेष मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील १९८ मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे व चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह २० ते २५ जणांविरुद्ध मार्केट पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. १) गुन्हा दाखल केला (Belagavi SIR FIR against Ravi Patil) आहे. शंकर बिराप्पा नाईक, प्रशांत दीपक मुंदिनमन (मुद्दीनमन) आणि डॉ. रवी पाटील अशी एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या प्रमुख संशयित आरोपींची नावे आहेत.

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