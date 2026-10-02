Ravi Patil FIR : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह 20 जणांवर गुन्हा दाखल, पोलिसांची मोठी कारवाई

बेळगाव : विशेष मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील १९८ मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे व चुकीची माहिती सादर केल्याप्रकरणी भाजप नेते डॉ. रवी पाटील यांच्यासह २० ते २५ जणांविरुद्ध मार्केट पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. १) गुन्हा दाखल केला (Belagavi SIR FIR against Ravi Patil) आहे. शंकर बिराप्पा नाईक, प्रशांत दीपक मुंदिनमन (मुद्दीनमन) आणि डॉ. रवी पाटील अशी एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या प्रमुख संशयित आरोपींची नावे आहेत..बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या तक्रारदाराने याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेत बीएलओला सहकार्य करताना तसेच मतदारांच्या माहितीची पडताळणी सुरू असताना २२ सप्टेंबरला दुपारी सुमारे अडीचच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..फिर्यादी मीरसाब सनदी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार संशयित व अन्य व्यक्तींनी संगनमत करून वीरभद्रनगर परिसरातील १९८ मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याच्या उद्देशाने फॉर्म-७ अर्जांसोबत कथित बनावट कागदपत्रे तयार केली. या अर्जांमध्ये संबंधित मतदारांबाबत चुकीची माहिती दिली होती, असा आरोप आहे. खासकरून अल्पसंख्याक समाजातील मतदारांची नावे लक्ष्य केल्याचा उल्लेखही तक्रारीमध्ये आहे. सादर केलेली कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून ती बीएलओकडे दिली..Ramdas Athawale on Reservation Sub-Classification : 'बौद्धांना लाभ, पण मातंग समाजावर अन्याय...'; आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर काय म्हणाले रामदास आठवले?.तसेच, हे अर्ज निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून दिल्याचे सांगून बीएलओवर दबाव आणल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. एका व्यक्तीला मोबाईलवर ईआरओ असल्याचे भासवून त्याला बोलावून स्वाक्षरी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. प्रकारामुळे बीएलओ तसेच संबंधित मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. १९८ मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्यास त्यातून सामाजिक तणाव निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, २२ सप्टेंबरला वीरभद्रनगर येथील मतदान केंद्रावर फॉर्म-७ अर्जांवरून काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला होता. त्यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली होती..कागदपत्रांची पडताळणीदरम्यान, फॉर्म-७ अर्ज कोणी तयार केले, त्यासाठी वापरलेली कागदपत्रे खरी आहेत का, याचा तपास मार्केट पोलिसांकडून सुरू आहे, अशी माहिती मार्केट पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.