Belagavi Smart City : दरमहा दीड कोटींची बचत; ८२ लाखांचा फायदा ठेकेदारांना, महापालिकेचा हिस्सा कुठे?

बेळगाव : स्मार्ट सिटी योजनेतून बसविण्यात आलेल्या एलईडी पथदीपांनी बेळगाव शहर उजळले असले, तरी या प्रकाशामागील आर्थिक गणित आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. जुने सोडियम वेपर व मेटल हॅलाईड दिवे काढून टाकल्यानंतर महापालिकेला दरमहा सुमारे दीड कोटी रुपयांची बचत होत आहे. .पण, पालिकेचा हा हिस्सा सध्या नगरप्रशासन खात्याकडे जमा होत असल्याने तो महापालिकेला मिळालेला नाही, तर दुसरीकडे या योजनेसाठी आर्थिक गुंतवणूक केलेल्या ठेकेदार कंपन्यांना प्रत्यक्षात दरमहा ८२ लाख रुपये मिळत आहेत. - मल्लिकार्जुन मुगळी .Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.पूर्वी शहरातील ५८ प्रभागांमधील ३०,३९७ पथदीपांवर दरमहा ४० लाख रुपये देखभाल खर्च आणि सुमारे दोन कोटी रुपयांचे वीज बिल येत होते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत ही व्यवस्था बदलून ३३,५३४ एलईडी पथदीप बसविले आणि खर्चाचे चित्रच पालटले. पीपीपी तत्त्वावर राबविलेल्या या योजनेत ठेकेदारांनी किमान ५४.१८ टक्के वीज बचत करण्याची अट असताना, प्रत्यक्षात ७८ टक्के बचत साध्य करण्यात आली आहे. .त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक बचतीसह ठेकेदाराचीही ‘चांदी’ झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. बेळगाव शहरातील पथदीप व्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण केला होता..Chhatrapati Sambhajinagar Election : महापालिकेचे चौथे इलेक्शनही पाण्यावर! महापालिकेवर वाढले कर्ज; नागरिकांवर वाढीव पाणीपट्टीचे संकट.सोडियम वेपर आणि मेटल हॅलाईड प्रकारच्या जुन्या पथदीपांमुळे वीज वापर प्रचंड वाढला होता, तर देखभाल खर्च वेगळाच डोकेदुखी ठरत होता. मात्र, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत एलईडी पथदीप बसविल्यानंतर हे संपूर्ण चित्रच पालटले आहे. स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यापूर्वी बेळगाव शहरातील ५८ प्रभागांमध्ये एकूण ३०,३९७ पथदीप कार्यरत होते..या पथदीपांच्या देखभालीसाठी तीन ठेकेदार नेमले होते. त्यासाठी ठेकेदारांसाठी दरमहा ४० लाख रुपये देखभाल खर्च दिला जात होता. तर पथदीपांचे वीज बिल दरमहा सुमारे दोन कोटी रुपये इतके येत होते. .वीज बिलाची रक्कम थेट शासनामार्फत ‘हेस्कॉम’ला अदा केली जात असली, तरी अप्रत्यक्षपणे हा आर्थिक बोजा सार्वजनिक निधीवरच होता. त्यामुळे पथदीप व्यवस्था महापालिकेसाठी कायमस्वरूपी तोट्याचा व्यवहार ठरत होती..स्मार्ट सिटी योजनेतून पीपीपी तत्त्वावर एलईडी पथदीप योजना राबविण्यात आली. जुने ३०,३९७ दिवे काढून त्याजागी ३३,५३४ एलईडी पथदीप बसविण्यात आले. ही योजना बंगळूर येथील साऊथलाईन प्रॉपर्टीज आणि नाशिक येथील ई-स्मार्ट या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आली. .महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक विभागानुसार, ठेकेदार कंपन्यांशी झालेल्या करारात दरमहा किमान ५४.१८ टक्के वीज बचत करण्याची अट आहे. ही अट पूर्ण केल्यास ठेकेदारांना दरमहा ६२ लाख रुपये देणे बंधनकारक होते. मे २०२४ पासून प्रत्यक्षात योजना कार्यान्वित झाली असून, ठेकेदारांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे ७८ टक्के वीज बचत साध्य केल्याचा दावा महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक विभागाने केला आहे. .त्यामुळे ५४.१८ टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेल्या वीज बचतीपैकी ५० टक्के रक्कम ठेकेदारांना तर, ५० टक्के रक्कम महापालिकेला दिली जात आहे. या अतिरिक्त बचतीची रक्कम दरमहा सुमारे ४० लाख रुपये आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना अतिरिक्त २० लाख रुपये, तर महापालिकेला २० लाख रुपये मिळत आहेत. यामुळे ठेकेदारांना प्रत्यक्षात दरमहा ८२ लाख रुपये मिळत असल्याचे चित्र आहे..महापालिकेचा हिस्सा अडकला कुठे?महत्त्वाची बाब म्हणजे, महापालिकेच्या वाट्याची २० लाख रुपयांची रक्कम सध्या नगरप्रशासन खात्याकडे जमा होत आहे. ती थेट महापालिकेला मिळत नसल्याने प्रशासनिक अडथळे समोर येत आहेत. ही रक्कम महापालिकेला मिळावी, यासाठी नगरप्रशासन खात्याकडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. .महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक विभागाच्या दाव्यानुसार आतापर्यंत वीज बचतीतून पाच कोटी रुपये राज्य शासनाला परत देण्यात आले आहेत. आणखी पाच कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही शिल्लक रक्कम बेळगाव जिल्ह्यातील इतर नगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या थकीत वीज बिलासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते..सखोल चर्चेची गरजएलईडी दिव्यांची ही योजना केवळ आर्थिक शहाणपणाचा नमुना आहे की, करारातील अटींमुळे ठेकेदारांना जास्त फायदा होत आहे, यावर पुढील काळात सखोल चर्चेची गरज आहे. एक मात्र स्पष्ट आहे, एलईडी पथदीपांनी बेळगाव शहर उजळून निघाले असले, तरी या प्रकाशामागील आर्थिक गणितावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. बेळगावात दरमहा दीड कोटीची बचत; पण ८२ लाखांचा ‘प्रकाश’ ठेकेदारांकडेच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.