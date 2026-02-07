देश

Belagavi Smart City : दरमहा दीड कोटींची बचत; ८२ लाखांचा फायदा ठेकेदारांना, महापालिकेचा हिस्सा कुठे?

LED Lights, Contractor Profit : स्मार्ट सिटी योजनेतून बेळगाव शहर झगमगाटात न्हाऊन निघाले आहे. एलईडी पथदीपांमुळे वीज बचतही मोठ्या प्रमाणात झाली; मात्र या उजेडामागील आर्थिक गणित आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : स्मार्ट सिटी योजनेतून बसविण्यात आलेल्या एलईडी पथदीपांनी बेळगाव शहर उजळले असले, तरी या प्रकाशामागील आर्थिक गणित आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. जुने सोडियम वेपर व मेटल हॅलाईड दिवे काढून टाकल्यानंतर महापालिकेला दरमहा सुमारे दीड कोटी रुपयांची बचत होत आहे.

belgaum
worker
Development
Profit
worker contract
Contractor
Belgaum Municipal Corporation
contract workers

