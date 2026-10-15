Belgaum Onion Prices : कांद्याच्या दरात 500 रुपयांची वाढ; बटाट्याचे दरही 200 रुपयांनी वधारले, एपीएमसीत मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक

बेळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) कांद्याच्या दरात मागील बाजाराच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जुना कांदा आणि कर्नाटकातील नवीन कांद्याची बाजारात मोठी आवक झाली (Belgaum onion market rate per quintal) आहे. महाराष्ट्रातील जुन्या कांद्याच्या चार, कर्नाटकातील नवीन कांद्याच्या २८०, तर कर्नाटकातील जुन्या कांद्याच्या पाच गाड्या दाखल झाल्या होत्या. कांद्याची आवक असतानाही दरात वाढ झाल्याने बाजारातील व्यवहारांना चांगली चालना मिळाली आहे. .दुसरीकडे, बटाट्याच्या दरातही प्रतिक्विंटल २०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जुन्या लहान कांद्याला प्रतिक्विंटल ३, ५०० ते ४, ००० रुपये, मध्यम कांद्याला ४, ५०० ते ५, ००० रुपये, तर मोठ्या कांद्याला ५, २०० ते ५, ४०० रुपये दर मिळाला. या कांद्याच्या चार गाड्या बाजारात दाखल झाल्या होत्या. कर्नाटकातील नवीन कांद्याची आवक सर्वाधिक झाली. या कांद्याच्या २८० गाड्या बाजारात दाखल झाल्या होत्या..Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?.नवीन लहान कांद्याला प्रतिक्विंटल ३, ५०० ते ४, ००० रुपये, मध्यम कांद्याला ४, ००० ते ४, ५०० रुपये, तर मोठ्या कांद्याला ५, ००० ते ५, ४०० रुपये दर मिळाला. कर्नाटकातील जुन्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३, ५०० ते ५, ४०० रुपये दर मिळाला. बाजारात इंदूर आणि आग्रा येथूनही बटाट्याची आवक झाली होती. मागील बाजाराच्या तुलनेत बटाट्याच्या दरात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांनी वाढ झाली. इंदूर बटाट्याच्या सहा गाड्या दाखल झाल्या..व्यापारी खरेदीसाठी दाखलबेळगावच्या एपीएमसी बाजारात दिल्ली, हरियाना, झारखंड आदी राज्यांमधून व्यापारी खरेदीसाठी दाखल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.