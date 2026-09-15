Belagaum House Fire : बेळगाव हादरले! गणेशोत्सवाच्या रात्री काळाचा घाला; घरातील आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू

Ganesh Festival Fire Accident : (महेश काशीद) : गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मध्यरात्री चव्हाट गल्ली येथे घराला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर दोघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मध्यरात्री दमोने यांच्या घरातून अचानक धूर व आगीच्या ज्वाळा बाहेर पडू लागल्या. काही वेळातच आगीने संपूर्ण घराला वेढा दिला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल व पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. बचावकार्य सुरू करण्यात आले; मात्र आगीची तीव्रता मोठी असल्याने चौघांचा बचाव होऊ शकला नाही..प्राथमिक माहितीनुसार, घरातील फ्रिजमध्ये बिघाड होऊन त्याचा स्फोट झाल्यानंतर आग लागल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आगीत घरातील संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले..Belgaum Accident: अनोळखी वाहनाची दुचाकीला धडक, बापलेकाचा मृत्यू; मुलाच्या अंत्यसंस्कारावेळी वडिलांचं रुग्णालयात निधन.घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या गजानन दमोने आणि रोशन दमोने यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. चार जणांचा मृत्यू झाल्याने चव्हाट गल्ली परिसरात शोककळा पसरली.ही घटना मार्केट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला असून, आगीचे कारण आणि दुर्घटनेच्या अन्य बाबींचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.