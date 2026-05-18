Hapus Mango Price : आंबाप्रेमींसाठी मोठी बातमी! हवामानातील बदलामुळे हापूसच्या दरात मोठी घसरण; बाजारात काय आहेत ताजे भाव?

बेळगाव : यंदा बदलत्या हवामानाचा आंबा उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा थेट फटका शेतकरी बांधवांसह व्यापारीवर्गास बसत (Hapus mango rates) आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून वाढते तापमान, वळीव पाऊस आणि वातावरणातील आर्द्रतेतील चढ-उतार यामुळे आंब्याची गुणवत्ता घसरली आहे. परिणामी, बाजारात आंब्याचे दर काहीसे कमी झाल्याचे चित्र दिसत आहे..व्यापाऱ्यांच्या मते, यंदा सुरुवातीला आंब्याला चांगला दर मिळत होता. प्रतिडझन दोन हजार रुपयांपर्यंत आंब्याची विक्री झाली होती. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यात उष्णतेची तीव्र लाट, वळीव पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे फळांवर डाग पडणे, फळगळ होणे आणि टिकाव कमी होणे, अशा समस्या वाढल्या. त्यामुळे दर्जेदार आंब्याचा पुरवठा कमी झाला असला, तरी मध्यम दर्जाच्या आंब्यांची बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दरात घसरण झाली आहे..बेळगावातील घाऊक बाजारात हापूस, केशर आणि स्थानिक जातींच्या आंब्यांचे दर मागील आठवड्याच्या तुलनेत प्रतिकिलो १० ते २० रुपयांनी कमी झाल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. ग्राहकांकडून मागणी कायम असली, तरी हवामानामुळे फळांची टिकाऊ क्षमता कमी झाल्याने व्यापारी मोठ्या प्रमाणात माल साठवण्यास टाळाटाळ करत आहेत..Mumbai-Goa Highway Toll : कोकणवासीयांच्या जखमेवर मीठ! महामार्गाचे काम अजूनही अपूर्ण, पण 'या' ठिकाणी टोलनाका उभारणी अंतिम टप्प्यात!.शेतकरी वर्गामध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. बदलत्या हवामानामुळे मोहोर आणि फळधारणा यावर परिणाम झाला. काही भागांत तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेल्याने झाडांवरील फळे अकाली गळून पडली, तर काही ठिकाणी वळीव पावसामुळे फळांवर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला..हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांतही वातावरणात चढ-उतार राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. काही भागांत पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादक आणि व्यापारी दोघेही सतर्क झाले असून, बाजारभावात आणखी बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हवामान बदलाचा फळबागांवर वाढता परिणाम लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी आधुनिक सिंचन, संरक्षण जाळ्या आणि हवामान आधारित व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Jayant Patil Petrol Price Statement : 'पेट्रोल 130 रुपयांवर जाईल, देशात पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याची भीती...'; आमदार जयंत पाटील यांचं मोठं विधान.यंदा सुरुवातीला आंब्याला चांगला तर मिळाला. मात्र, सुमारे पंधरा दिवसांपासून हवामानातील बदलामुळे दरात काही प्रमाणात घसरण झाली आहे.-मल्लनगौडा देसाई, आंबा विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.