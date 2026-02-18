देश

धक्कादायक! मोबाईलसाठी दहावीच्या विद्यार्थ्यानं साडीनं गळफास घेऊन संपवलं जीवन; iPhone च्या हट्टापायी उमलत्या आयुष्याचा दुर्दैवी अंत!

10th Standard Student Ends Life : निपाणीतील सिदनाळ येथे आयफोनच्या हट्टापायी दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय रुतेश नलवडे याने आत्महत्या केलीये. पालकांनी दहावीनंतर फोन देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याने टोकाचे पाऊल उचलले.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

निपाणी : मोबाईल मागणीवरून दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची (10th Class Student Case) घटना सिदनाळ येथे उघडकीस आली आहे. रुतेश विजय नलवडे (वय १६) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. घटनेची नोंद निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात (Nipani Rural Police Station) झाली आहे.

