धक्कादायक! मोबाईलसाठी दहावीच्या विद्यार्थ्यानं साडीनं गळफास घेऊन संपवलं जीवन; iPhone च्या हट्टापायी उमलत्या आयुष्याचा दुर्दैवी अंत!

निपाणी : मोबाईल मागणीवरून दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची (10th Class Student Case) घटना सिदनाळ येथे उघडकीस आली आहे. रुतेश विजय नलवडे (वय १६) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. घटनेची नोंद निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात (Nipani Rural Police Station) झाली आहे..रुतेश हा अक्कोळ येथील एका हायस्कूलमध्ये दहावी वर्गात शिक्षण घेत होता. त्याने आपणास मोबाईल हवा असल्याचे पालकांना सांगितले होते. यावेळी त्याच्या पालकांनी त्याला दहावी झाल्यानंतर मोबाईल घेऊन देणार, असे सांगितले होते..त्याने आयफोन मोबाईल देण्याचा हट्ट केला. पालकांनी त्याची मागणी पूर्ण न केल्याने शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी त्याने घरात कोणी नसल्याचे पाहून साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली..Leopard Cubs Death in Sangli : उसाच्या फडात लपलेल्या बिबट्याच्या तीन बछड्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू; शॉर्टसर्किटमुळे लागली फडाला आग.घटनेची माहिती मिळताच सहायक उपनिरीक्षक एम. एस. सूर्यवंशी, हवालदार मंजुनाथ कल्याणी, परमानंद मारूशेट यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्याच्या मागे आई, वडील, आजी, बहीण असा परिवार आहे. सहायक उपनिरीक्षक निरीक्षक सूर्यवंशी अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.