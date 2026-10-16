Pune Bengaluru Highway Traffic : पुणे-बंगळूर महामार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी! हिरेबागेवाडी ते हालगा दरम्यान एकेरी वाहतूक सुरू; ऊस दराच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल

बेळगाव : उसाला योग्य दर मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची झळ आजही (ता. १५) काही प्रमाणात पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाला (Pune Bengaluru highway traffic jam today) बसली. महामार्गावरील एक मार्ग अद्याप वाहतुकीसाठी खुला न झाल्याने हिरेबागेवाडी ते हालगादरम्यान एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली, मात्र वाहनांची मोठी संख्या आणि वाहतुकीचा संथ वेग यामुळे गुरुवारीही महामार्गावर कोंडी कायम राहिली. परिणामी, प्रवासी आणि माल वाहतूकदारांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला..ऊस दराच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी मंगळवारपासून आंदोलन तीव्र केले आहे. सलग दोन दिवस कोगनोळी, हत्तरगी आणि बागेवाडी परिसरातील टोल नाक्यांजवळ शेतकऱ्यांनी ठिय्या देत महामार्गावरील वाहतूक रोखली होती. त्यामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अनेक तास वाहतूक ठप्प झाल्याने प्रवाशांचे नियोजन कोलमडले, तर माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही मोठा फटका बसला. बुधवारी आंदोलनाची तीव्रता कायम राहिल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्वपदावर येऊ शकली नाही..गुरुवारी एकेरी वाहतुकीच्या माध्यमातून वाहनांची ये-जा सुरू करण्यात आली; मात्र दोन्ही दिशांच्या वाहनांचा भार मर्यादित मार्गावर पडल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. परिणामी, वाहनांची गर्दी कमी होण्याऐवजी अनेक ठिकाणी कोंडी कायम राहिली. महामार्गावरील एक मार्ग बंद असल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. दरम्यान, महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जात असून, माल वाहतुकीवरही परिणाम होत आहे. एकेरी वाहतूक सुरू असली तरी बंद असलेला मार्ग खुला झाल्याशिवाय वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत होण्याची शक्यता कमी आहे..Raju Shetti Warning To Sugar Factories : पहिला गव्हाणीत आमचं रक्त जाईल, त्यानंतर तुमचा ऊस जाईल; साखर कारखाने सुरू करण्यावरून राजू शेट्टींचा सरकारसह कारखानदारांना सज्जड दम.त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघून महामार्गावरील दोन्ही मार्ग वाहतुकीसाठी खुले होण्याची प्रतीक्षा वाहनचालकांना लागली आहे. आंदोलनावर तोडग्याची प्रतीक्षा ऊस उत्पादनाचा वाढता खर्च, शेतीसाठी घेतलेले कर्ज आणि परतफेडीचा वाढता ताण यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. उसाला परवडणारा दर जाहीर करण्यासह संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने गुरुवारीही शहर आणि उपनगरांमध्ये निदर्शने सुरू राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.