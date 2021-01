ममतादीदींना धक्क्यावर धक्के; आणखी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा राजीनामा

कोलकाता- विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. ममता सरकारमधील आणखी एका कॅबिनेट मंत्र्याने राजीनामा दिला आहे. बंगाल सरकारमधील वनमंत्री राजिब बॅनर्जी यांनी कँबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

West Bengal Forest Minister Rajib Banerjee resigns from his office as Cabinet Minister.

His resignation letter reads, "It has been a great honour and privilege to serve the people of West Bengal. I heartily convey my gratitude for getting this opportunity." pic.twitter.com/EEXl8yzsM0

— ANI (@ANI) January 22, 2021