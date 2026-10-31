फाइव्ह स्टार हॉटेलच्या स्विमींगपूलमध्ये उतरले, शॉक लागून २ परदेशी नागरिकांचा मृत्यू; वाचवायला गेलेले दोघे जखमी

बंगळुरूत एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये असलेल्या स्विमिंगपूलमध्ये वीजेचा शॉक बसून दोन परदेशी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मृतांपैकी एक जण जर्मनीचा तर दुसरा स्लोवाकियाचा होता. जर्मन नागरिक एका एअरलाइन्स कंपनीत क्रू मेंबर होता तर दुसरा आयबीएमचा प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून कार्यरत होता. या घटनेत आणखी दोघे जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. .शुक्रवारी सायंकाळी साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास बंगळुरूतील कॉनराड हॉटेलच्या तिसऱ्या मजल्यावर असणाऱ्या स्विमिंगपूलमध्ये ही दुर्घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसात नोंद झाली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे. अलेक्झांडर मॅक्सिमिलियन थाइस आणि जुराज होर्वाट अशी मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत..८ वर्षीय मुलाचा क्रौर्याचा कळस, वर्गात ६ वर्षीय चिमुकलीला विटा, कुंडीने मारहाण; बेशुद्ध झाली तरी मारत राहिला, घटना CCTVत कैद.अलेक्झांडर एअरलाइन्सच्या कामानिमित्त आला असताना बंगळुरूत थांबला होता. तर जुराज प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करत होते. दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांमध्ये अमेरिकन पर्यटक मॅथ्यू डेसेंटिस आणि हॉटेलमधील कर्मचारी राहुल तिवारी यांचा समावेश आहे. दोघांवर मणिपाल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..दुर्घटनेचं नेमकं कारण समोर आलं नसलं तरी हॉटेल व्यवस्थापकांच्या मते स्विमिंगपूलमध्ये वीजेचा करंट उतरल्यानं हे घडलं असण्याची शक्यता आहे. स्विमिंगपूलमध्ये लावलेल्या लाइटमुळे करंट पसरला असावा असं म्हटलं जात आहे. पोलिसांनी याला दुजोरा दिला नसला तरी अशी शक्यता असू शकते असं म्हटलंय..चौकशी करताना स्विमिंग पूलच्या बल्बचे वायरिंग, अंडर वॉटर लायटिंग, देखरेखीचे रेकॉर्ड आणि सुरक्षा व्यवस्था यांची पडताळणी केली जाईल. हॉटेल परिसरात असलेल्या तांत्रिक उपकरणांचीही तपासणी होऊ शकते. जखमी झालेल्या दोघांनी परदेशी नागरिकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच दोघेही जखमी झाल्याची माहिती समोर येतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.