Corruption Case : हॉस्पिटल ते स्मशानभूमी, सगळीकडे मागितली लाच; मुलीच्या मृत्यूनंतर निवृत्त अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक अनुभव

कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सोशल मीडियावर भ्रष्टाचाराची एक हृदयद्रावक कहाणी शेअर केली. त्याने खुलासा केला की त्याच्या ३४ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून प्रत्येक ठिकाणी लाच मागितली गेली. निवृत्त अधिकाऱ्याची पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर एका पोलिस उपनिरीक्षक आणि एका कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले आहे.. ब्रेन हॅमरेजमुळे मुलीचा मृत्यू निवृत्त बीपीसीएल अधिकारी के. शिवकुमार यांनी सांगितले की त्यांची ३४ वर्षीय मुलगी अक्षराने कॉम्प्यूटर सायन्समध्ये बी.टेक आणि आयआयएम अहमदाबादमधून एमबीए केले होते. तिचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, तिने ११ वर्षे काम केले. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी तिचे ब्रेन हॅमरेजमुळे निधन झाले तिच्या मृत्यूनंतर, त्याला रुग्णवाहिका चालक, पोलिस अधिकारी, स्मशानभूमी कर्मचारी आणि अगदी बीबीएमपी कार्यालयालाही मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी लाच द्यावी लागली. .निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले की पोलिसांनी एफआयआर आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्टच्या प्रतींसाठी पोलिस स्टेशनमध्येच पैसे मागितले. त्यांनी सांगितले की, आपल्या एकुलत्या एका मुलीला गमावलेल्या वडिलांबद्दल कोणालाही सहानुभूती निर्माण झाली नाही. ते म्हणाले, "माझ्याकडे पैसे होते, म्हणून मी ते दिले, पण एक गरीब माणूस काय करू शकतो?" रुग्णवाहिका चालकाने मृतदेह कसावनहल्लीहून सेंट जॉन्स हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी तीन हजार रुपये मागितले..Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला...मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी अतिरिक्त पैसे देखील आकारण्यात आले. जात सर्वेक्षणाचा हवाला देऊन बीबीएमपीने मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास उशीर केला तरीही हे सुरूच राहिले असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा त्यांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांना अतिरिक्त पैसे मिळाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळाले. त्यांनी असा प्रश्न विचारून निष्कर्ष काढला की, "नारायण मूर्ती, अझीम प्रेमजी आणि मजुमदार सारखे बडे लोक, ज्यांच्याकडे अब्जावधी रुपये आहेत, ते या शहराला वाचवू शकतील का?" पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर, बेंगळुरूच्या व्हाईटफील्ड पोलिसांनी बेलांदूर पोलिस स्टेशनमधील एका पीएसआय आणि एका कॉन्स्टेबलला निलंबित केले..FAQs प्र.१: निवृत्त अधिकाऱ्यांची मुलगी कशामुळे मरण पावली? उ: ती ब्रेन हॅमरेजमुळे मरण पावली.प्र.२: अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचाराचा अनुभव कुठे शेअर केला? उ: त्यांनी हा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला.प्र.३: कोणकोणत्या ठिकाणी लाच मागितली गेली? उ: रुग्णवाहिका चालक, पोलिस स्टेशन, श्मशानभूमी आणि बीबीएमपी कार्यालय येथे.प्र.४: अधिकाऱ्याला मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काय करावे लागले? उ: त्यांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागले.प्र.५: अधिकाऱ्याच्या पोस्टनंतर काय कारवाई झाली? उ: एका पोलिस उपनिरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले.प्र.६: अधिकाऱ्याने शेवटी कोणता प्रश्न उपस्थित केला? उ: त्यांनी विचारले की "अब्जाधीश लोक हे शहर वाचवू शकतील का?".