Corruption Case : हॉस्पिटल ते स्मशानभूमी, सगळीकडे मागितली लाच; मुलीच्या मृत्यूनंतर निवृत्त अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक अनुभव

Bengaluru corruption : कर्नाटकातील निवृत्त बीपीसीएल अधिकारी के. शिवकुमार यांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूनंतर झालेल्या भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक अनुभव शेअर केला. त्यांच्या ३४ वर्षीय मुलीचा १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ब्रेन हॅमरेजमुळे मृत्यू झाला.
Retired BPCL officer K. Shivakumar recounts how bribes were demanded at every stage after his daughter’s death — from ambulance services to death certificate issuance.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सोशल मीडियावर भ्रष्टाचाराची एक हृदयद्रावक कहाणी शेअर केली. त्याने खुलासा केला की त्याच्या ३४ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून प्रत्येक ठिकाणी लाच मागितली गेली. निवृत्त अधिकाऱ्याची पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर एका पोलिस उपनिरीक्षक आणि एका कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले आहे.

