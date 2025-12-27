राजधानी हादरली! 'मसाज पार्लर'मध्ये काम करणाऱ्या पत्नीची तिसऱ्या पतीकडून निर्घृण हत्या; तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं लग्न, चारित्र्यावर होता संशय

बंगळूर : राजधानी बंगळूरमध्ये पतीनेच पत्नीची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केल्याची धक्कादायक (Wife Killed by Husband) घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या कामाबाबत निर्माण झालेला संशय आणि सततचे वाद अखेर हत्येत संपले. संपिगेहळ्ळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अग्रहार लेआऊट येथे ही घटना घडली असून, ३९ वर्षीय आयेशा सिद्दीकी ह्या महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तिचा पती सैय्यद जाबी हा आरोपी असून, हत्या केल्यानंतर तो स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन शरण आला आहे..आयेशा करत होती मसाज पार्लरमध्ये कामपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आयेशा सिद्दीकी मसाज पार्लरमध्ये काम करत होती. हे काम तिचा पती सैय्यद जाबी याला मान्य नव्हते. पत्नीने मसाज पार्लरमध्ये काम करू नये, असे तो वारंवार सांगत होता आणि या कारणावरून तो तिच्यावर संशय घेत होता. २६ डिसेंबरच्या रात्रीसुद्धा याच विषयावरून पती-पत्नीमध्ये तीव्र वाद झाला. हा वाद हिंसक बनला आणि संतापाच्या भरात सैय्यद जाबी याने चाकूने पत्नीचा गळा चिरून जागीच तिची हत्या केली..नागपुरात मध्यरात्री थरार! आईच्या कुशीतून बाळाला उचललं, चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडत प्राण्याने छातीसह खाल्ले दोन्ही हात.तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं लग्नया प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, मृत आयेशा सिद्दीकीचे हे तिसरे लग्न होते, तर आरोपी सैय्यद जाबीचे दुसरे लग्न होते. दोघांचा विवाह अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वीच झाला होता. आयेशा सिद्दीकी सैय्यद जाबीची दुसरी पत्नी होती, तर सैय्यद जाबी आयेशा सिद्दीकीचा तिसरा पती होता..लग्नानंतर दांपत्याच्या आयुष्यात सतत तणावलग्नानंतर काहीच दिवसांत दांपत्याच्या जीवनात तणाव निर्माण झाला होता. संशय, सततचे भांडण आणि मनस्ताप वाढत चालले होते, असे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही हत्या घडली. हत्या केल्यानंतर आरोपी सैय्यद जाबी स्वतः संपिगेहळ्ळी पोलीस ठाण्यात जाऊन शरण आला. पोलिसांनी आरोपीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे. राजधानीत पुन्हा एकदा दांपत्य हत्येची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.