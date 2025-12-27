देश

राजधानी हादरली! 'मसाज पार्लर'मध्ये काम करणाऱ्या पत्नीची तिसऱ्या पतीकडून निर्घृण हत्या; तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं लग्न, चारित्र्यावर होता संशय

Bengaluru Domestic Case : राजधानीत पुन्हा एकदा दांपत्य हत्येची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.




बाळकृष्ण मधाळे
बंगळूर : राजधानी बंगळूरमध्ये पतीनेच पत्नीची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केल्याची धक्कादायक (Wife Killed by Husband) घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या कामाबाबत निर्माण झालेला संशय आणि सततचे वाद अखेर हत्येत संपले. संपिगेहळ्ळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अग्रहार लेआऊट येथे ही घटना घडली असून, ३९ वर्षीय आयेशा सिद्दीकी ह्या महिलेची हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणात तिचा पती सैय्यद जाबी हा आरोपी असून, हत्या केल्यानंतर तो स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन शरण आला आहे.

