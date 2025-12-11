Software Engineer : लैंगिक समस्या सोडवण्याचं आश्वासन देऊन Software Engineer ला दोन गुजरातींनी गंडवलं, २०२३ मध्ये झालं होतं लग्न, पण...

बंगळूर (कर्नाटक) : ज्ञानभारती पोलिसांनी (Bengaluru Police) तोतया शिक्षकासह दोन आरोपींना अटक केली. त्यांनी एका सॉफ्टवेअर अभियंत्याला (Software Engineer) त्याच्या लैंगिक समस्या (Sexual Problems) सोडवण्याचे आश्वासन देऊन फसवले होते. या प्रकरणी गुजरातचे रहिवासी विजय चिट्टोडिया आणि मनोज सिंग या भामट्यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून १९.५० लाख रुपये आणि एक वाहन जप्त केले आहे..आरोपींनी सॉफ्टवेअर अभियंत्याला त्याच्या लैंगिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आणि टप्प्याटप्प्याने त्याची ४८ लाखांची फसवणूक केली होती. गंभीर आजारी असलेल्या त्या सॉफ्टवेअर अभियंत्याची फसवणूक केली. हे लक्षात आल्यानंतर त्याने ज्ञानभारती पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. एका सॉफ्टवेअर कंपनीत अभियंता असलेल्या तक्रारदाराचे २०२३ मध्ये लग्न झाले..Akola Crime : 'त्या' महिलेची आत्महत्या नसून हत्याच! 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या प्रियसीला प्रियकरानंच संपवलं, तिचा गळा आवळला अन्....तक्रारदार लैंगिक समस्यांमुळे केंगेरी येथील रुग्णालयात उपचार घेत होता. मात्र, त्याच वेळी तक्रारदाराला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तंबूबाहेर ‘लैंगिक समस्यांवर जलद उपाय’ असा बोर्ड दिसला आणि त्याने तेथे कथित वैद्याशी संपर्क साधला. तक्रार केल्यावर विजय चिट्टोडिया याने अभियंत्याला यशवंतपूर येथील आयुर्वेदिक औषध दुकानातून १.६० लाखांना एक ग्रॅम वजनाचे देवराज बुटी नावाचे औषध खरेदी करण्यास सांगितले आणि अशी अट घातली की, त्याने औषध खरेदी करण्यासाठी एकटे जावे आणि रोख रक्कम दिली, तरच औषध प्रभावी होईल..त्यानुसार, तक्रारदाराने देवराज बुटी नावाचे औषध खरेदी केले आणि विजय चिट्टोडिया याची भेट घेतली. त्यानंतर चिट्टोडिया आणि मनोज सिंग यांनी वेगवेगळ्या औषधे आणि तेलांच्या नावाखाली पैसे घेतले होते. अभियंत्याने कर्ज काढून चिट्टोडिया आणि मनोज सिंग यांना एकूण ४८ लाख रुपये दिले. तरीही चिट्टोडिया आणि मनोज सिंग यांनी अभियंत्याला दररोज धमकावू लागले की, त्याला अधिक उपचारांची आवश्यकता आहे. अन्यथा त्याच्या जीवाला धोका आहे..Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून.दरम्यान, अभियंत्याने रक्त तपासणी केली, तेव्हा त्याची किडनी खराब झाल्याचे आढळून आले. अभियंत्याने चिट्टोडिया आणि मनोज सिंग यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तेलंगणमध्ये असलेल्या दोन्ही आरोपींना अटक केली. बंगळूर आणि तुमकूरसह विविध ठिकाणी तंबू उघडणारे भोंदूबाबा लैंगिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन देऊन लोकांना फसवत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.