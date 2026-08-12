उड्डाणपुलाच्या कामावेळी मातीचा ढिगारा कोसळला, दोघांचा मृत्यू, तीन जण गंभीर

Bengaluru Flyover Accident: कंठीरवा स्टुडिओसमोरील डॉ. राजकुमार यांच्या समाधीस्थळाजवळ सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामादरम्यान मातीचा ढिगारा अचानक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत दोन मजुरांचा मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. मृतांची नावे सोनाराम (वय २६) आणि परिमल (३१) अशी असून, ते झारखंड व पश्चिम बंगालमधील रहिवासी होते. .मातीखाली अडकलेल्या सदानंद, सुनील आणि इर्मियाज या तिघांना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. बंगळूर विकास प्राधिकरणाच्या (बीडीए) वतीने येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू होते. रस्त्याखाली सुमारे २० फूट खोल खड्डा खोदला होता. काँक्रिट टाकण्यासाठी खड्ड्यात साचलेले पाणी बाहेर काढत असताना अचानक मातीचा ढिगारा कोसळला. यावेळी कामावर असलेले पाच मजूर मातीखाली गाडले गेले..Mumbai Fire: विलेपार्लेत काळरात्र! 11व्या मजल्यावरील आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुकल्यासह मोलकरणीचा मृत्यू.कामगार, नागरिक, पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. मातीखाली अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढले. त्यापैकी दोघांचा गुदमरून मृत्यू झाला. इतर कामगारांना किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. घटनास्थळी उत्तर विभागाचे डीसीपी डॉ. न्यामेगौडा यांनी तळ ठोकून बचावकार्याची पाहणी केली..निष्काळजीपणामुळे दुर्घटनागोपालय्या महालक्ष्मी ले-आऊटचे आमदार के. गोपालय्या यांनी या दुर्घटनेला अधिकारी आणि कंत्राटदारांचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप केला. पावसाळ्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणपुलाचे काम करणे योग्य आहे का, याचा अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी विचार करायला हवा होता, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.