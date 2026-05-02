Software Engineer Privacy : भाड्याच्या घरात आंघोळ करणाऱ्या 23 वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंता तरुणीचा गुप्तपणे काढला व्हिडिओ; 30 वर्षीय MBA पदवीधराचं घृणास्पद कृत्य

बंगळूर : भाड्याच्या घरात आंघोळ करत असताना २३ वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंता तरुणीचा गुप्तपणे (software engineer privacy violation) व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याप्रकरणी (Bengaluru Hidden Camera Case) एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १) दिली. .संशयित आरोपीचे नाव कार्तिक (वय ३०) असे असून, तो विवाहित आहे आणि तमिळनाडूमधून एमबीए पदवीधर आहे. तो बगळूरमधील एका खासगी कंपनीत काम करतो. ही घटना बुधवारी महादेवपुरा परिसरात घडली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, तरुणीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ती बाथरूममध्ये आंघोळ करत असताना शेजारच्या इमारतीतून एक अनोळखी व्यक्ती मोबाईलवर गुप्तपणे व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचे तिला दिसले. या घटनेने धक्का बसलेल्या तरुणीने आरडाओरडा केला. त्यानंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला..या घटनेमुळे तरुणी मोठ्या मानसिक तणावाखाली होती आणि तिचा व्हिडिओ ऑनलाइन प्रसारित होईल, याची तिला भीती वाटत होती, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी महादेवपुरा पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तांत्रिक तपासाच्या मदतीने आरोपीची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यात आली आणि व्हिडिओ प्रसारित होण्यापूर्वीच कारवाई केली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.