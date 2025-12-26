Crime News : इन्स्टाग्रामवर ओळख, प्रेमसंबंधाला नकार देताच तरुणीवर हल्ला; भररस्त्यात तरुणाने तिचे कपडे फाडण्याचा केला प्रयत्न

Bengaluru Crime News : कर्नाटकची राजधानी बंगळूरमध्ये विनयभंग आणि मारहाणीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इन्स्टाग्रामवर ओळख झाल्यानंतर एका तरुणाने तरुणीवर प्रेमसंबंधासाठी दबाव टाकत तिचा पाठलाग, छळ आणि तिच्यावर हल्ला केल्याची घटना घडली. ज्ञानभारती पोलिसांनी या प्रकरणात २९ वर्षीय आरोपीला अटक केली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव नवीन कुमार एन. (नारायणस्वामी यांचा मुलगा) असून तो येलहंका तालुक्यातील बिल्लमरणहल्ली गावाचा रहिवासी आहे. इन्स्टाग्रामद्वारे ज्ञानभारती पोलिस स्टेशन हद्दीत राहणाऱ्या तरुणीशी त्याची ओळख झाली होती. त्यानंतर तो तिच्यावर प्रेमसंबंध स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकत होता..Crime News : दुसऱ्या मुलीसोबत साखरपुडा ठरला अन् लग्नाच्या दबावामुळं प्रियकरानं सीनियर नर्सची गळा चिरून केली निर्घृण हत्या, ममतानं काय धमकी दिली?.तरुणीने नकार दिल्यावर तो तिला शिवीगाळ करणे, धमकावणे आणि मारहाण करणे सुरू ठेवले होते. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी ३:२० वाजता आरोपी तरुणीच्या पीजी (पेइंग गेस्ट) निवासस्थानी पोहोचला. तेथे त्याने तिच्यावर हल्ला करत डोक्यावर, पाठीवर आणि मानेवर मारहाण केली..यावेळी त्याने तिचे कपडे ओढून फाडण्याचाही प्रयत्न केला आणि नंतर घटनास्थळावरून पळ काढला. पीडित तरुणीने त्याच दिवशी तक्रार दाखल केल्यानंतर ज्ञानभारती पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, २०२३ मधील कलम ७४, ७५, ७६, ७८, ७९ आणि ३५१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस पथकाने जलद तपास करत अवघ्या २४ तासांत आरोपी नवीन कुमार याला अटक केली..ही कारवाई नैऋत्य विभागाच्या डीसीपी अनिता बी. हड्दनावर (आयपीएस) आणि केंगेरी उपविभागाचे एसीपी बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. अटक करणाऱ्या पथकात निरीक्षक रवी एम. एस., उपनिरीक्षक विजय कुमार एस. एम., किरण कुमार जी. के. तसेच कर्मचारी हनुमंत आणि ओंकार कुलकर्णी यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.