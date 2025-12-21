देश

UP: बेंगळुरूच्या गुंतवणूकदारांचा युपीवर विश्वास! ६,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव; ४५ सदस्यीय शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री योगींशी भेट

Uttar Pradesh Investment: बेंगळुरूच्या गुंतवणूकदारांनी उत्तर प्रदेशावर विश्वास व्यक्त करत ६,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी “नव्या यूपीमध्ये गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित आहे,” असे आश्वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
बेंगळुरू येथील वेल्थ मॅनेजमेंट ग्रुप (WMG) च्या ४५ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत उत्तर प्रदेशात ६,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे विविध प्रस्ताव सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना आश्वस्त केले की, "नव्या उत्तर प्रदेशात तुमचा एक एक पैसा सुरक्षित आहे.

