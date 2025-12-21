UP: बेंगळुरूच्या गुंतवणूकदारांचा युपीवर विश्वास! ६,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव; ४५ सदस्यीय शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री योगींशी भेट

बेंगळुरू येथील वेल्थ मॅनेजमेंट ग्रुप (WMG) च्या ४५ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत उत्तर प्रदेशात ६,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे विविध प्रस्ताव सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना आश्वस्त केले की, "नव्या उत्तर प्रदेशात तुमचा एक एक पैसा सुरक्षित आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्देगेल्या काही दशकांपासून असलेली नकारात्मक प्रतिमा पुसून उत्तर प्रदेश आता विकासाच्या नव्या मार्गावर आहे. २०१७ मध्ये राज्यात फक्त दीड एक्सप्रेस-वे होता, आज देशातील एकूण एक्सप्रेस-वे नेटवर्कपैकी ५५% हिस्सा एकट्या उत्तर प्रदेशाकडे आहे..२०१८ मधील पहिल्या गुंतवणूक परिषदेत ४.६७ लाख कोटींचे प्रस्ताव आले होते, जे २०२३ मध्ये वाढून ४० लाख कोटींवर पोहोचले आहेत. उत्तर प्रदेशात ९६ लाखांहून अधिक युनिट्ससह देशातील सर्वात मोठा MSME बेस आहे..प्रमुख गुंतवणूकदार आणि त्यांची क्षेत्रेया शिष्टमंडळातील विविध कंपन्यांनी खालील क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे:गुंतवणुकीसाठी 'उत्तर प्रदेश' का?गुंतवणूकदारांनी उत्तर प्रदेशची निवड करण्यामागे खालील प्रमुख कारणे सांगितली:मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था: भांडवल तेव्हाच सुरक्षित राहते जेव्हा समाज सुरक्षित असतो.ईज ऑफ डुईंग बिझनेस: व्यवसायासाठी सुलभ धोरणे आणि जमिनीची उपलब्धता.कुशल मनुष्यबळ: मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले तांत्रिक आणि कुशल कामगार.ग्रीन एनर्जी आणि फार्मा: मॅन्युफॅक्चरिंगसह ग्रीन एनर्जी, बायो-रिफायनरी आणि औषध निर्माण (Pharma) क्षेत्रातील संधी..CM योगींचा गेमचेंजर फॉर्म्युला: यूपीचे तरुण आता देश-विदेशात लाखोंची कमाई करणार!.मुख्यमंत्र्यांचे आवाहनयोगी आदित्यनाथ यांनी सर्व प्रतिनिधींना आवाहन केले की, त्यांनी केवळ कागदावर प्रस्ताव न देता संपूर्ण उत्तर प्रदेशचा दौरा करावा. इथल्या बदललेल्या वातावरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा आणि त्यानंतर आपले उद्योग उभारावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.