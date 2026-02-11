Jewellery Shop Robbery : 'त्या' विसरलेल्या मोबाईलमुळे झाला दरोड्याचा उलगडा; राजस्थानमधील पाच दरोडेखोर अलगद जाळ्यात, बंगळुरातील सराफी दुकानातील घटना

बंगळूर : बंगळूरच्या वायव्य विभागातील मदनायकनहळ्ळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दासनपूर गावात असलेल्या रामदेव सराफी दुकानात बंदुकीचा धाक दाखवून (Bengaluru Jewellery Shop Robbery) करण्यात आलेल्या दरोड्याचा गुन्हा पोलिसांनी उघडकीस आणला. या प्रकरणात राजस्थानमधील पाच आरोपींना अटक करण्यात आली..दरोडेखोरांनी सोन्याच्या वाढत्या किमतींचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने योजना आखली. अटक केलेल्या आरोपींची नावे अनुप सिंग, रवी, अंकित, अरुण आणि अनुप राम अशी आहेत..मोबाईल फोनमुळे काढला मागपळ काढताना दरोडेखोर आपले मोबाईल फोन घटनास्थळीच विसरून गेले. या मोबाईल फोनच्या आधारे पोलिसांनी तांत्रिक तपास करत त्यांचा माग काढला. दरम्यान, दरोड्याची संपूर्ण घटना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती..Union Minister Nitin Gadkari : पंचगंगा नदीवर 913 कोटींचा सहा पदरी पिलर उड्डाणपूल; गडकरींकडून प्रस्तावास मंजुरी, कागल-सातारा महामार्गाचे भाग्य बदलणार! .स्थानिक आरोपी सूत्रधारदरोडेखोरांपैकी अंकित हा मदनायकनहळ्ळीचा रहिवासी असून तो कचोरी विक्री करून उपजीविका करत होता. त्यानेच दरोड्याची योजना आखली. त्याचा साथीदार रवी, मूळचा राजस्थानचा असून त्याच्याकडे पिस्तूल होते. त्याच जोरावर दरोडा टाकला. मदनायकनहळ्ळी पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी करून तपास वेगाने पुढे नेला आणि सात दिवसांत सर्व दरोडेखोरांना अटक केली..३० ग्रॅम सोने, ५० हजारांची रोकड पळविली२७ जानेवारी रोजी सायंकाळच्या सुमारास दरोडेखोरांनी रामदेव सराफी दुकानामध्ये प्रवेश केला. दुकानातील मुलांना एका दरोडेखोराने पिस्तुलाचा धाक दाखवला, तर दुसऱ्याने दुकानातील ३० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि ५०,००० रोकड लुटली आणि सर्व दरोडेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.