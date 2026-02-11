देश

Jewellery Shop Robbery : 'त्या' विसरलेल्या मोबाईलमुळे झाला दरोड्याचा उलगडा; राजस्थानमधील पाच दरोडेखोर अलगद जाळ्यात, बंगळुरातील सराफी दुकानातील घटना

Robbery at Ramdev Sarafi Jewellery Shop in Bengaluru : बंगळूरमधील रामदेव सराफी दुकानात झालेला दरोडा पोलिसांनी उघडकीस आणत राजस्थानमधील पाच आरोपींना अटक केली.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : बंगळूरच्या वायव्य विभागातील मदनायकनहळ्ळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दासनपूर गावात असलेल्या रामदेव सराफी दुकानात बंदुकीचा धाक दाखवून (Bengaluru Jewellery Shop Robbery) करण्यात आलेल्या दरोड्याचा गुन्हा पोलिसांनी उघडकीस आणला. या प्रकरणात राजस्थानमधील पाच आरोपींना अटक करण्यात आली.

