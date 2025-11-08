देश

Bengaluru Crime : बायको प्रियकरासोबत पळून गेली; संतप्त झालेल्या पतीने चार वर्षांच्या मुलीची हत्या करून संपवलं जीवन

Police Investigate Shocking Incident in Mulbagilu Taluka : कोलार जिल्ह्यातील मुळबागिलू तालुक्यात पत्नी प्रियकरासोबत पळून गेल्याने संतप्त झालेल्या ३७ वर्षीय पुरुषाने आपल्या चार वर्षांच्या मुलीची हत्या करून आत्महत्या केली.
Bengaluru Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर (कर्नाटक) : पत्नी प्रियकरासोबत पळून गेल्यामुळे नाराज झालेल्या ३७ वर्षीय पुरुषाने आपल्या चार वर्षांच्या मुलीची हत्या (Bengaluru Case) केली आणि नंतर आत्महत्या केली, असे पोलिसांनी शुक्रवारी सांगितले.

Crime News
police case
father and daughter
wife and husband
bengaluru

