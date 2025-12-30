'मासिक पाळीच्या काळातही करायचा लैंगिक अत्याचार, घरात नग्न फिरायचा अन् महिलांकडं अश्लील...'; HR मॅनेजरची पतीविरोधात तक्रार

बंगळूर : एका नामांकित सॉफ्टवेअर कंपनीत एचआर मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या तरुणीने पतीविरोधात गंभीर आरोप (Sexual Harassment Case) करत महिला पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे. लग्नाच्या अवघ्या तीन महिन्यांतच तिचे आयुष्य नरक बनल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..पीडित तरुणी सुशिक्षित असून उच्च पगाराची नोकरी करते. तिचे याआधी दोन विवाह झाले होते आणि अधिकृत घटस्फोटही झाला होता. तिसऱ्यांदा तिने मंजुनाथ नावाच्या व्यक्तीशी विवाह केला. विशेष म्हणजे, तिनेच त्याला स्वतःच्या कंपनीत नोकरी दिली होती आणि लाखो रुपयांचा पगार मिळवून दिला होता. मात्र, लग्नानंतर लगेचच त्याचे खरे रूप समोर आल्याचे तिने सांगितले..वय आणि ओळख लपवून विवाहपतीने स्वतःचे वय २९ असल्याचे सांगितले होते. मात्र, तो प्रत्यक्षात ३६ वर्षांचा असल्याचे उघड झाले आहे. शिवाय, तो पूर्वीही तरुणींना फसवत असल्याचे आरोप पत्नीने केले आहेत..पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्याचा नग्न अवस्थेत आढळला मृतदेह; कुत्र्यांनी कुरतडून चेहरा केला विद्रूप, हिंदुस्तान पेट्रोल पंपाजवळ असं काय घडलं? .पहिल्या रात्रीपासूनच छळतक्रारीनुसार, लग्नाच्या पहिल्याच रात्रीपासून पतीने शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. तो अश्लील व्हिडिओ दाखवून जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करत असे. पत्नीने विरोध केल्यास मारहाण, शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या जात. मासिक पाळीच्या काळातही जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा गंभीर आरोप तिने केला आहे..'घरात नग्न अवस्थेत फिरत होता'पती अनेकदा घरात केवळ अंतर्वस्त्रात किंवा नग्न अवस्थेत फिरत असे. रस्त्यावर उभा राहून जाणाऱ्या महिलांकडे अश्लील हावभाव करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे सासू-सासऱ्यांनाही लज्जास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागले..सोशल मीडियावर फोटो टाकून ब्लॅकमेलपतीने पत्नीचे एडिट केलेले फोटो, तसेच तिच्या कुटुंबीयांचे फोटो सोशल मीडियावर अपलोड करून ब्लॅकमेल केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. तिने गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो केस मागे घेण्यासाठी पाच लाख रुपयांचे आमिष दाखवत होता, असा आरोपही पीडितेने केला आहे..Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'.पैशांबाबत खोटे आरोप“मीच त्याला नोकरी दिली, मॅनेजर पदावर नेमले. मग मी त्याच्याकडून पैसे अडकवले, असा आरोप कसा करू शकतो?” असा सवाल पीडितेने उपस्थित केला आहे. पतीने २५ लाखांचे सोने दिल्याचा दावा केला असला, तरी त्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचेही तिने स्पष्ट केले..न्यायासाठी लढण्याचा निर्धार“त्याने माझ्यासोबत आणि माझ्या कुटुंबासोबत घृणास्पद वर्तन केले आहे. हा खटला मी कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही,” असा ठाम निर्धार पीडितेने व्यक्त केला आहे. सध्या या प्रकरणी मध्यवर्ती विभागाच्या महिला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल असून, पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.