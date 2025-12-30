देश

'मासिक पाळीच्या काळातही करायचा लैंगिक अत्याचार, घरात नग्न फिरायचा अन् महिलांकडं अश्लील...'; HR मॅनेजरची पतीविरोधात तक्रार

HR Manager Files Police Complaint Against Husband : बंगळूरमधील HR मॅनेजरने पतीविरोधात लैंगिक छळ, मानसिक अत्याचार व सोशल मीडियावर ब्लॅकमेल केल्याची तक्रार महिला पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे.
बंगळूर : एका नामांकित सॉफ्टवेअर कंपनीत एचआर मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या तरुणीने पतीविरोधात गंभीर आरोप (Sexual Harassment Case) करत महिला पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे. लग्नाच्या अवघ्या तीन महिन्यांतच तिचे आयुष्य नरक बनल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

