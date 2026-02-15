देश

Bengaluru Car Accident : बंगळुरुत आणखी एक भीषण अपघात ! भरधाव कार दुभाजक ओलांडून बसला धडकली, पाच जणांचा जागीच मृत्यू

Bengaluru Midnight Accident : प्राथमिक तपासानुसार, कारचा अतिवेग हे अपघाताचे मुख्य कारण असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मृतांपैकी हर्षित आणि लिखित यांची ओळख पटली असून उर्वरित तिघांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

बंगळुरू-तुमकुरु रस्त्यावरील जिंदालजवळ शनिवारी मध्यरात्री एक कार आणि शनिवारी मध्यरात्री बेंगळुरूच्या बाहेरील तुमकुरू रोडवरील जिंदालजवळ एका कार आणि कर्नाटक राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (केएसआरटीसी) बसमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला.

accident
car
bus accident

