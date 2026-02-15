Bengaluru Car Accident : बंगळुरुत आणखी एक भीषण अपघात ! भरधाव कार दुभाजक ओलांडून बसला धडकली, पाच जणांचा जागीच मृत्यू

बंगळुरू-तुमकुरु रस्त्यावरील जिंदालजवळ शनिवारी मध्यरात्री एक कार आणि शनिवारी मध्यरात्री बेंगळुरूच्या बाहेरील तुमकुरू रोडवरील जिंदालजवळ एका कार आणि कर्नाटक राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (केएसआरटीसी) बसमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुमकुरूहून बेंगळुरूकडे जाणारी टाटा इंडिका रात्री ११.३० च्या सुमारास रस्त्याच्या दुभाजकाला धडकली यानंतर विरुद्ध लेनमध्ये केएसआरटीसी बसला जाऊन धडकली अन् उलटली. .ही धडक इतकी भीषण होती की, कार पूर्णपणे चेंदामेंदा झाली आणि तिच्या पुढच्या भागाचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक तपासानुसार, अपघाताचे मुख्य कारण कारचा जास्त वेग असल्याचे असल्याचे पोलिसांना आढळून आले आहे. धडकेमुळे कारमधील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या चालकाला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. .यातील दोन मृतांची ओळख पटली असून हर्षित आणि लिखित अशी अशी नावे आहेत, दोघेही दोड्डबल्लापूर येथील रहिवासी आहेत, तर उर्वरित तीन मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेलमंगला सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहेत. हर्षित आणि लिखित दोघेही खाजगी महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी होते. हर्षित रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास त्याच्या मित्रांना भेटण्यासाठी घराबाहेर पडला होता, असे त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सांगितले..शुक्रवारीही भीषण अपघातात ७ ठार शहराच्या बाहेरील भागातील होस्कोटे तालुक्यातील एम. सत्त्यवर गावाजवळ शुक्रवारी (ता. १३) पहाटे भीषण साखळी अपघातात सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अतिवेगात असलेल्या मोटारीने नियंत्रण गमावल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.