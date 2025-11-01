Crime News : आईचा प्रेमसंबंधाला विरोध, अल्पवयीन मुलीने प्रियकर अन् मित्रांच्या मदतीने केला खून, टॉवेलने गळा दाबला अन्...

Summaryमुलगी आणि तिच्या प्रियकराने २४ ऑक्टोबर रोजी आईचा खून करण्याचा कट मॉलमध्ये रचला.२५ ऑक्टोबर रोजी आरोपींनी नेत्रावतीचा टॉवेलने गळा दाबून खून केला आणि आत्महत्येसारखे भासवले.पोलिसांनी चौघा अल्पवयीन मुलांना अटक केली असून, १३ वर्षीय मुलाची चौकशी सुरू आहे..कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमधील उत्तरहल्ली भागातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका ३४ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केल्याचे मानले जाते होते,परंतु पोलिस तपासात एक भयानक सत्य उघड झाले, तिचा खून तिच्याच १७ वर्षीय मुलीने प्रियकर आणि त्याच्या मित्रांच्या मदतीने केला असल्याचे समोर आले आहे. .नेत्रावती नावाची महिला सर्कल मराम्मा टेम्पल रोडजवळ राहत होती आणि एका फायनान्स कंपनीत मदतनीस म्हणून काम करत होती. ती तिच्या पतीपासून वेगळी होती मुलीसोबत एकटीच राहत होती. तिची मुलगी दहावीत नापास झाली होती आणि तिचे नववीत शिकणाऱ्या १७ वर्षीय मुलावर प्रेम होते. तो मुलगा तिच्या मामी अनिताच्या मुलाचा मित्र होता आणि तो वारंवार भेटायला येत असे. जेव्हा नेत्रावतीला तिच्या मुलीच्या प्रेमसंबंधाची माहिती मिळाली तेव्हा तिने तिला फटकारले आणि त्याला घरी येण्यापासून रोखले. जर तो परत आला तर पोलिसांना फोन करण्याची धमकीही तिने दिली. .यामुळे मुलगी आणि तिचा प्रियकर संतापले. २४ ऑक्टोबर रोजी, मुलीने तिचा प्रियकर आणि त्याच्या तीन मित्रांना एका मॉलमध्ये भेटायला बोलावले आणि तिच्या आईला मारण्याचा कट रचला. तिने सांगितले की तिची आई दारू पिऊन लवकर झोपी जाते, ज्यामुळे त्यांना घरी येणे सोपे होईल..आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न२५ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास, मुलगी तिचा प्रियकर, तीन मित्र आणि १३ वर्षीय चुलत भाऊ घरी आले. नेत्रावतीने त्यांना पाहिले आणि संतापून तिच्या प्रियकराचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतला. तिने पोलिसांना फोन करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर आरोपींनी तिला पकडून टॉवेलने गळा दाबून खून केला. हत्येनंतर, त्यांनी आत्महत्येसारखे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ते नेत्रावतीचा मृतदेह एका खोलीत घेऊन गेले.पंख्याला लटकवले आणि दार बंद केले. मुलगी तिच्या प्रियकरासह पळून गेली. .Nagpur Crime : नागपुरात मुलीच्या प्रकरणातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; नूर हुसैनवर सपासप वार, आरोपी विद्यार्थी अटकेत.चार अल्पवयीन मुलांना अटकदुसऱ्या दिवशी जेव्हा नेत्रावतीचा जोडीदार घरी परतला तेव्हा त्याला दरवाजा बंद आढळला. त्याने गृहीत धरले की ती बाहेर गेली आहे. सोमवारी, नेत्रावतीची बहीण अनिता हिने फोन केला आणि त्यांनी खिडकीतून पाहिले तेव्हा त्यांना तिचा मृतदेह आत लटकलेला आढळला. सुरुवातीला सर्वांना वाटले की ही आत्महत्या आहे, परंतु तिच्या मुलीच्या बेपत्ता होण्याने त्यांचा संशय आणखी वाढला. २९ ऑक्टोबर रोजी अनिताने पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. ३१ ऑक्टोबर रोजी मुलगी तिच्या आजीच्या घरी आली. चौकशीदरम्यान तिने संपूर्ण सत्य कबूल केले. तिने सांगितले की तिच्या मित्रांनी काही बोलल्यास तिला चाकूने वार करुन जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. पोलिसांनी चार अल्पवयीन मुलांना अटक केली आहे आणि १३ वर्षांच्या एका मुलाचीही चौकशी सुरू आहे..FAQs १. नेत्रावती कोण होती?ती ३४ वर्षीय महिला होती, जी फायनान्स कंपनीत मदतनीस म्हणून काम करत होती.२. खून कोणी केला?तिच्या १७ वर्षीय मुलीने प्रियकर आणि त्याच्या मित्रांच्या मदतीने खून केला.३. खून का करण्यात आला?आईने मुलीच्या प्रेमसंबंधाला विरोध केला म्हणून मुलगी संतापली आणि कट रचला.४. खून कसा करण्यात आला?टॉवेलने गळा दाबून तिचा खून करण्यात आला आणि नंतर आत्महत्येसारखे दाखवले गेले. ५. पोलिसांना सत्य कसे कळले?मुलगी बेपत्ता असल्याने संशय आला, चौकशीत तिने सत्य कबूल केले.६. सध्या आरोपींची स्थिती काय आहे?चार अल्पवयीन आरोपी अटकेत असून, १३ वर्षीय मुलाची चौकशी सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.