धक्कादायक! पतीच्या छळाला कंटाळून नवविवाहितेनं घेतला गळफास; महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न, नवऱ्यानं असं काय केलं?

बंगळूर : शहरातील बागलगुंटे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाला अवघा महिना उलटत नाही, तोच नवविवाहित महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची (Newly Married Woman Case) घटना घडली आहे. मृत महिलेचे नाव ऐश्वर्या सी. के. (वय २४) असून ती मूळची मंड्या जिल्ह्यातील मद्दूर येथील रहिवासी होती..लग्नानंतर सुरू झाला छळऐश्वर्याचं लग्न २७ नोव्हेंबर रोजी बंगळूरमधील मल्लासंद्रा येथील रहिवासी लिखित सिम्हा याच्याशी मोठ्या थाटामाटात झाले होते. मात्र, लग्नाच्या पहिल्याच दिवसापासून पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पती लिखित तसेच सासू-सासरे किरकोळ कारणांवरून ऐश्वर्याला मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याचे गंभीर आरोप मृताच्या कुटुंबीयांनी केले आहेत. ‘तुमच्या मुलीला घरी घेऊन जा’ असे सांगत पतीने अनेकदा तिच्या पालकांना फोन केल्याचेही सांगण्यात येते..नांदेड हादरलं! घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला आई-वडिलांचा मृतदेह; दोन्ही मुलांनीही रेल्वेखाली उडी मारुन स्वत:ला संपवलं.वडिलांच्या भेटीनंतर काही तासांतच मृत्यूबुधवारी सकाळी ऐश्वर्याचे पालक मल्लासंद्रा येथे तिच्या सासरी आले होते. त्यांनी दोघांमध्ये समेट घडवून आणत ‘आतापासून नीट संसार करा’ असा सल्ला दिला आणि मद्दूरला परतले. मात्र, पालक घरी पोहोचताच, ऐश्वर्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बातमी त्यांना मिळाली..निपाणीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने प्रसिद्ध व्यावसायिक जागीच ठार, डोक्याचा झाला चेंदामेंदा, ओळखही पटत नव्हती!.खुनाचा संशय; पोलिस तपास सुरू“आमची मुलगी आत्महत्या करण्याइतकी कमकुवत नव्हती. तिचा पती आणि सासरच्या मंडळींनी केलेल्या छळामुळेच तिचा मृत्यू झाला असून हा खून आहे,” असा आरोप पीडितेच्या पालकांनी केला आहे. या प्रकरणी बागलगुंटे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून लिखित सिम्हा व त्याच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे. ऐश्वर्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी व्हिक्टोरिया रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.