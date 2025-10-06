VIDEO : गळ्यात सफरचंदाचा हार घालून तुरुंगातच साजरा केला कुख्यात गुंडाचा वाढदिवस; व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ, शाही आदरातिथ्यावर तीव्र संताप

गुंड गुब्बची सीनने तुरुंगात वाढदिवस साजरा केला.व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.तुरुंग सुरक्षेतील अपयश आणि कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष सुविधांवर संताप व्यक्त झाला..बंगळूर : परप्पन अग्रहार तुरुंगातील (Parappan Agrahara Jail) सुरक्षेचे अपयश पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. सर्जापूर पोलिस ठाण्यातील कुख्यात गुंड गुब्बची सीन (Gubbi Scene) याने तुरुंगात केक कापून आणि सफरचंदाचा हार घालून आपला वाढदिवस साजरा केला. याचा व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामुळे तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर आणि कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या शाही आदरातिथ्यावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये, जुन्या वैमनस्यातून गुब्बची सीन आणि त्याच्या साथीदारांनी माजी गुंड व्यंकटेशवर प्राणघातक शस्त्रांनी हल्ला करून त्याची हत्या केली होती. या प्रकरणी सीनच्या टीमला सर्जापूर पोलिस ठाण्याने अटक करून तुरुंगात पाठवले होते..Police Department : गुन्हेगारी कमी कशी व्हायची? मोक्का रद्द करतो, गुन्हेगारांच्या टोळीकडे पोलिसानेच मागितले ६५ लाख; सहाय्यक फौजदार निलंबित.त्याने ‘सागर’ नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर तुरुंगात असलेल्या त्याच्या साथीदारांसोबत सीनचा वाढदिवस साजरा करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. कारागृह आणि सुधार सेवा विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक बी. दयानंद यांनी दक्षिण विभागाचे डीआयजी (कारागृह) के. सी. दिव्यश्री यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..दरम्यान, मृत व्यंकटेश यांच्या पत्नीने एडीजीपी दयानंद यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती की, त्यांच्या पतीच्या हत्येतील आरोपी सीन आणि तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या समर्थकांना विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीच्या आधारे, एडीजीपींनी डीआयजीच्या नेतृत्वाखाली चौकशीचे आदेश दिले आहेत. वरिष्ठ तुरुंग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुंडाच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनशी संबंधित व्हिडिओ दोन महिने जुना असू शकतो. व्यंकटेशच्या पत्नीने एडीजीपीकडे तक्रार दाखल करून १० दिवस झाले आहेत. त्यामुळे ही घटना कधी घडली, याचा तपास सुरू आहे..कारागृह अभिनेता दर्शनमुळे चर्चेतगेल्या वर्षी, रेणुकास्वामी खून प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या अभिनेता दर्शन आणि त्याच्या साथीदारांना विशेष सुविधा पुरवल्याचा आरोप परप्पन अग्रहार मध्यवर्ती कारागृहातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शनचा जामीन रद्द करण्याच्या आदेशात तुरुंगाने दिलेल्या विशेष सुविधांवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. हा प्रकार विसरण्यापूर्वी, खून प्रकरणातील आरोपी गुंडाचा वाढदिवस साजरा झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. दरम्यान, तुरुंगातील सूत्रांनी सांगितले की, तुरुंग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माहितीशिवाय तुरुंगात वाढदिवस साजरा करणे अशक्य आहे..FAQs :प्र.१: ही घटना कुठे घडली?उत्तर : बंगळूरमधील परप्पन अग्रहार तुरुंगात.प्र.२: गुंड कोण आहे?उत्तर : गुब्बची सीन, कुख्यात गुंड जो माजी गुंड व्यंकटेशच्या हत्येत सहभागी होता.प्र.३: ही घटना का चर्चेत आली?उत्तर : तुरुंगातील वाढदिवस साजरा करण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.