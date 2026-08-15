पाकिस्तानी लष्करावर हल्ला करण्याचा कट! कर्नाटकात तरुणाला अटक; कोण आहे असफुल मलिक?

Bengaluru police arrest Pakistani Taliban TTP link: एका २५ वर्षीय तरुणाला बंगळुरू पोलिसांनी अटक केली आहे. असफुल मलिक बिन अबेद मलिक असे या संशयित आरोपीचे नाव आहे. तो मूळचा पश्चिम बंगालचा रहिवासी आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे बंगळुरूच्या बोम्मासंद्रा इंडस्ट्रियल एरियामधून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. दहशतवादी संघटना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या संपर्कात राहून पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ल्याचा कट रचल्याचा त्याच्यावर संशय आहे..पोलिसी चौकशीदरम्यान समोर आले की, असफुल मलिक सोशल मीडियावर पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध आक्रमक पोस्ट करत होता. पाकिस्तानमधील मशिदी आणि नागरिकांवर तिथले सैन्य अत्याचार करत असल्याचा आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात पॅलेस्टाईनी मुस्लिमांना पाठिंबा न देता अप्रत्यक्षपणे इस्रायलला मदत करत असल्याचा आरोप त्याने सोशल मीडियावर केला होता..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे जेवायला रेस्टॉरंटमध्ये गेले, ताटात नकली पनीर आढळलं; पुढे काय झालं? आयुक्तांनी कारवाईचा किस्साच सांगितला!.तपासात निष्पन्न झाले आहे की, आरोपीने फेसबुकच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानात असलेल्या इम्रान अहिनदार नावाच्या टीटीपी सदस्याशी संपर्क साधला होता. त्याने पाकिस्तानी सैन्याचा बदला घेण्यासाठी अहिनदारकडे मदत मागितली होती. यासाठी त्याने अफगाणिस्तानात जाण्याची संपूर्ण तयारी केली होती, ज्यामध्ये पासपोर्ट काढणे आणि व्हिसासाठी अर्ज करणे समाविष्ट होते, मात्र तो प्रत्यक्षात प्रवास करू शकला नाही..महिलांविषयीचा 'तो' प्रश्न आणि स्पर्धकाने खेळ सोडला; बरोबर उत्तराने मिळाले असते ५० लाख; तुम्हाला येतंय का उत्तर? .तपास अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या मोबाईल फोनमध्ये पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध बदला घेण्याच्या योजनांशी संबंधित महत्त्वाचे मेसेज आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग सापडले आहेत. यानंतर हेब्बागोडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ११३(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याचे टीटीपीशी असलेले नेमके संबंध आणि त्याच्या संपूर्ण योजनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.