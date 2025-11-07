शाळा-महाविद्यालयांना बॉम्बच्या धमक्या देणाऱ्या महिलेला गुजरातमधून अटक; प्रेम नाकारल्यामुळे घेतला सूड, मोदी स्टेडियम उडवण्याचीही धमकी

बंगळूर : प्रेम नाकारणाऱ्या तरुणावरील रागातून शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांना बनावट बॉम्ब धमक्या देणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (Software Engineer) असलेल्या महिलेला अखेर पोलिसांनी अटक केली आहे..चेन्नईच्या एअरपोर्ट (Chennai Airport) रोडवरील रेनी जोशिलदा (वय ३०) या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला उत्तर विभाग सायबर पोलिसांनी गुजरातमधून बॉडी वॉरंटवर आणून अटक केली. प्रियकराने तिचे प्रेम नाकारल्यामुळे सूड म्हणून तिने हे कृत्य केल्याचे पोलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह यांनी सांगितले..Nanded Crime : 21 वर्षीय तरुणीवर घरात घुसून अत्याचार; तोंडात विषारी द्रव पाजून तिला ठार मारण्याचाही केला प्रयत्न.रेनीने ई-मेलद्वारे शहरातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांना बॉम्बस्फोटाच्या बनावट धमक्या दिल्या होत्या. १४ जून रोजी कळासिपाळ्य पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शाळेला अशी धमकी मिळाल्याने गुन्हा दाखल केला होता. याचा तपास उत्तर विभाग सायबर पोलिसांकडे सोपविण्यात आला होता. रेनीने व्हीपीएन आणि गेट कोड या अॅपद्वारे मिळवलेल्या व्हर्च्युअल मोबाईल नंबरचा वापर करून सहा ते सात व्हॉट्सअॅप अकाउंट तयार केली होती. ती या माध्यमातून ई-मेल आणि मेसेजद्वारे धमक्या देत होती..चौकशीत तिने कळासिपाळ्यसह शहरातील किमान सहा प्रकरणांमध्ये सहभागी असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच गुजरात, म्हैसूर आणि चेन्नई येथेही अशाच प्रकारच्या बनावट बॉम्ब धमक्या दिल्याचे उघड झाले आहे..रेनीने प्रियकराचा ई-मेल आयडी वापरून धमक्या पाठवून त्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याने तिचे प्रेम आणि मैत्री नाकारल्याने तिने द्वेषातून हे कृत्य केले, असे पोलिस तपासात समोर आले आहे. विशेष म्हणजे तिने अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर स्फोट घडवण्याची आणि गुजरात विमान अपघातासारखी घटना घडवू, अशी धमकीही दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.