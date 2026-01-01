देश

आई-वडिलांच्या भांडणाला कंटाळून 17 वर्षीय मुलीनं घेतला गळफास; चिठ्ठीत लिहिलं, 'मी एकटी पडलीये, माझ्या मृत्यूला..'

Bengaluru Case : लेखनाचे आई-वडील मूळचे मंड्या जिल्ह्यातील नागमंगल येथील रहिवासी असून रोजगाराच्या निमित्ताने ते बंगळूरला आले होते.
Bengaluru Crime News

Bengaluru Crime News

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बंगळूर : आई-वडिलांमधील सततचे वाद, कौटुंबिक प्रेमाचा अभाव आणि अभ्यासातील अपयशामुळे मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याची (Student News) हृदयद्रावक घटना बंगळूरच्या होसाकेरेहल्ली परिसरातील मंजुनाथ नगर येथे घडली. लेखना (वय १७) असे मृत मुलीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
school
student
police case
10th class
wife and husband
bengaluru

Related Stories

No stories found.