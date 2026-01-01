आई-वडिलांच्या भांडणाला कंटाळून 17 वर्षीय मुलीनं घेतला गळफास; चिठ्ठीत लिहिलं, 'मी एकटी पडलीये, माझ्या मृत्यूला..'

बंगळूर : आई-वडिलांमधील सततचे वाद, कौटुंबिक प्रेमाचा अभाव आणि अभ्यासातील अपयशामुळे मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याची (Student News) हृदयद्रावक घटना बंगळूरच्या होसाकेरेहल्ली परिसरातील मंजुनाथ नगर येथे घडली. लेखना (वय १७) असे मृत मुलीचे नाव आहे..मंगळवारी दुपारी आई कामावर गेली असताना लेखनाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संध्याकाळी जेवणासाठी आई घरी परतल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. शेजाऱ्यांच्या मदतीने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तिचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. त्यानंतर मृतदेह केआयएमएस रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आला..दहावीच्या परीक्षेत झाली होती नापासलेखना नुकतीच दहावीच्या परीक्षेत नापास झाली होती. या अपयशामुळे ती मानसिक तणावाखाली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून ती घरीच राहत होती. त्याच काळात आई-वडिलांमधील सततचे वाद आणि घरातील अस्थिर वातावरणामुळे तिच्या मानसिक स्थितीवर अधिकच परिणाम झाला..कुटुंबात प्रेम, आपुलकी आणि संवादाचा अभाव असल्याने ती दिवसेंदिवस एकाकी होत गेली. पालकांचे प्रेम न मिळाल्याची तीव्र भावना तिच्या मनात होती, असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..आई-वडिलांमध्ये सतत वादलेखनाचे आई-वडील मूळचे मंड्या जिल्ह्यातील नागमंगल येथील रहिवासी असून रोजगाराच्या निमित्ताने ते बंगळूरला आले होते. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत असल्याने ते वेगळे राहत होते. वडील स्वतंत्र ठिकाणी राहत होते, तर लेखना आईसोबत राहत होती..आई एका खासगी सुपरमार्केटमध्ये नोकरी करत होती. सुरुवातीला आई-मुलगी श्रीनगर परिसरात भाड्याच्या घरात राहत होत्या. सुमारे १५ ते २० दिवसांपूर्वीच त्या होसाकेरेहल्लीतील मंजुनाथ नगर येथे स्थलांतरित झाल्या होत्या..Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.चिठ्ठीत लिहिली एकटेपणाची भावनालेखनाने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत, “मला माझ्या पालकांचे प्रेम मिळत नाही. मी पूर्णपणे एकटी आहे. माझ्या मृत्यूला मी स्वतःच जबाबदार आहे,” असे नमूद केले आहे. या शब्दांतून तिच्या मनातील तीव्र एकटेपणा आणि मानसिक वेदना स्पष्टपणे व्यक्त होतात..अभ्यासातील अपयश आणि पालकांमधील कौटुंबिक तणाव या दोन्ही दबावाखाली लेखना होती. या मानसिक अवस्थेत तिने टोकाचा निर्णय घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी सी.के. अचुकट्टू पोलीस ठाण्यात अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.