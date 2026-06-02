Traffic Jam : राज्यपालांच्या ताफ्यासाठी 30 मिनिटं वाहतूक रोखली; रुग्णालयात जाणाऱ्या गर्भवती महिलेची गाडीही कोंडीत अडकली, संतप्त पतीनं थेट रस्त्यावरच मांडलं ठाण!

बंगळूर : व्हीआयपी ताफ्याच्या वाहतुकीसाठी लावण्यात आलेल्या वाहतूक निर्बंधांमुळे गर्भवती पत्नी वाहनातच अडकून पडल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन (Pregnant woman stuck in traffic Bengaluru) केले. या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रविवारी बंगळूरच्या ओल्ड एअरपोर्ट रोडवर ही घटना घडली..संबंधित व्यक्तीच्या आंदोलनाचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. राज्यपालांच्या ताफ्याच्या हालचालीमुळे रविवारी ओल्ड एअरपोर्ट रोडवरील वाहतूक सुमारे ३० मिनिटांसाठी पूर्णपणे थांबवली. त्यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. कोंडीत गर्भवती पत्नीला तातडीने रुग्णालयात घेऊन जाणारी एक व्यक्ती अडकून पडली..Graduate Youth News : D.Ed झालं, MPSC दिली, पण...; कायमस्वरूपी नोकरी आणि लग्न न ठरल्याने 38 वर्षीय पदवीधर युवकानं उचललं टोकाचं पाऊल.पत्नीला वेळेत रुग्णालयात पोहोचवता न आल्याने संतप्त झालेल्या या व्यक्तीने रस्त्यावरच बसून आंदोलन केले. 'माझ्या गाडीत गर्भवती पत्नी आहे. आमच्या जीवापेक्षा 'झिरो ट्रॅफिक' महत्त्वाचे आहे का? सामान्य नागरिकांच्या जीवाला किंमत नाही का?' असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनावर टीका केली. आयटी क्षेत्रातील ज्येष्ठ उद्योजक आणि तज्ज्ञ टी. व्ही. मोहनदास पै यांनीही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत व्हीआयपी संस्कृतीवर टीका केली आहे.