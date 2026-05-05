Ayodhya: सावधान! रामललाचे दर्शन पास मोफतच; दलालांच्या जाळ्यात अडकू नका! पोलिसांची warning; 'असा' होतोय फसवणुकीचा खेळ

अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिरात रामललाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना लुटण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून सर्व प्रकारचे दर्शन पास विनामूल्य (Free) दिले जात असतानाही, काही हॉटेल चालक आणि दलाल भाविकांकडून हजारो रुपये उकळत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अयोध्येत पर्यटकांची गर्दी वाढल्याचा फायदा घेऊन काही जाळीदार सक्रीय झाले आहेत. या फसवणुकीचे स्वरूप आणि त्यापासून वाचण्याचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:.कशी होतेय फसवणूक?बाहेरून येणारे भाविक लवकर दर्शन घेण्याच्या ओढीने हॉटेल चालकांना विचारणा करतात. याचाच फायदा घेत काही हॉटेल कर्मचारी किंवा दलाल "विशेष पास" किंवा "आरती पास" काढून देण्याच्या नावाखाली ५०० ते २००० रुपयांपर्यंत वसुली करत आहेत.ओडिशाहून आलेल्या एका महिला भाविकाकडून हॉटेल चालकाने दोन सामान्य पाससाठी चक्क २००० रुपये घेतल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडच्या पर्यटकांचीही अशीच फसवणूक झाली होती..काही दलाल पैसे घेऊन बनावट (Fake) पास हातावर टेकवतात, जे तपासणी दरम्यान सुरक्षा रक्षकांकडून पकडले जातात आणि भाविकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.ट्रस्ट आणि पोलिसांचे स्पष्टीकरणश्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे की, दर्शन मार्ग, यात्री सेवा केंद्र किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर पाससाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मंदिर परिसरात आणि दर्शन मार्गावर "पास विनामूल्य आहेत" असे फलक ठिकठिकाणी लावण्यात आले आहेत.अयोध्या पोलिसांनी आवाहन केले आहे की, जर कोणी पासच्या नावाखाली पैसे मागत असेल, तर त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी..भाविकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना:१. अधिकृत वेबसाइट: दर्शन किंवा आरतीसाठी केवळ ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरूनच ऑनलाइन बुकिंग करा.२. कोणालाही पैसे देऊ नका: हॉटेल चालक, गाईड किंवा कोणताही अनोळखी व्यक्ती पाससाठी पैसे मागत असेल, तर त्याला नकार द्या.३. तक्रार नोंदवा: फसवणूक झाल्यास गप्प न बसता पोलिसांकडे तक्रार करा, जेणेकरून अशा दलालांवर कडक कारवाई करता येईल.अयोध्येतील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून संशयित व्यक्तींवर पोलिसांची करडी नजर आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाने सतर्क राहणे हाच या फसवणुकीपासून वाचण्याचा उत्तम मार्ग आहे.