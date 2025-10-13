Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी भदोही येथे ४९ व्या आंतरराष्ट्रीय गालिचा मेळा (International Carpet Expo) आणि चौथ्या 'कार्पेट एक्सपो' चे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी देश-विदेशातून आलेल्या उद्योजकांशी संवाद साधला आणि त्यांना विश्वास दिला की, राज्य सरकार प्रत्येक परिस्थितीत त्यांच्यासोबत ठामपणे उभे आहे..अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या टॅरिफच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. उलट, हा आपल्यासाठी नव्या संधींचे दरवाजे उघडण्याचा काळ आहे.""जेव्हा जेव्हा आव्हाने येतात, तेव्हा ते आपल्यासोबत संधी देखील घेऊन येतात. अमेरिकेने टॅरिफ लावला आहे, पण हा केवळ एका देशाचा निर्णय आहे. आम्ही युएई (UAE), यूके (UK) आणि इतर देशांशी मुक्त व्यापार कराराच्या (Free Trade Agreement) दिशेने वेगाने पुढे जात आहोत. लवकरच हे करार आपल्या उद्योगांसाठी नवी बाजारपेठ उघडतील," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची (High Level Committee) स्थापना केल्याचेही त्यांनी सांगितले..भदोही हे राज्याच्या आर्थिक शक्तीचे प्रतीकमुख्यमंत्री म्हणाले की, ११ वर्षांपूर्वी गालिचा उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर होता, पण आज पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भदोही, मीरजापूर आणि वाराणसीच्या गालिचा क्लस्टरला नवी ऊर्जा मिळाली आहे.जागतिक मागणी: "पहिल्या एक्सपोमध्ये विदेशी खरेदीदार (Foreign Buyers) फार कमी होते, पण आज ८८ देशांतून तीन ते चारशे परदेशी खरेदीदार येथे येत आहेत. हेच सिद्ध करते की, जागतिक बाजारपेठेत तुमच्या गालिचांना किती मागणी वाढली आहे."ODOP योजना: यूपी सरकारने ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट) योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यातील विशिष्ट उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे भदोहीच्या गालिचांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली आहे.निर्यात आणि रोजगार: आज हा उद्योग २५ ते ३० लाख लोकांना रोजगार देतो आणि दरवर्षी सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांची निर्यात करतो..महिला सक्षमीकरणाचे माध्यममुख्यमंत्री म्हणाले की, गालिचा उद्योग हे महिला स्वावलंबनाचे सर्वात मोठे माध्यम बनले आहे. जास्तीत जास्त महिलांना या उद्योगाशी जोडून त्यांना घरात राहून आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. "भदोहीला छोटे समजू नका, हे राज्य आणि देशाच्या आर्थिक शक्तीचे प्रतीक आहे," असे ते म्हणाले.दीपावलीच्या निमित्ताने प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित होत असलेल्या 'स्वदेशी मेळ्यां'मध्ये भदोहीचे गालिचे विशेष आकर्षण ठरत आहेत..उद्योजकांशी संवाद आणि विकासाची नवी योजनारवी पाटेरिया नावाच्या उद्योजकाने, "गालिचा उद्योग ही हातांची जादू आहे आणि त्याला विशेष दर्जा मिळावा," असे मत व्यक्त केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांचे मत धोरणात्मक निर्णयात समाविष्ट करण्यासाठी विचार समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.अनिल सिंह यांनी मिर्झापूर-विंध्य कॉरिडोरच्या विकासाचा उल्लेख करत आसपासच्या क्षेत्रांनाही विकसित करण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, भदोही, वाराणसी आणि मीरजापूर यांना जोडून 'विशेष कार्पेट डेव्हलपमेंट रीजन' म्हणून विकसित करण्याचे काम सुरू आहे.मुख्यमंत्री म्हणाले, "आपले ध्येय केवळ उद्योगाला वाचवणे नाही, तर त्याला नव्या उंचीवर घेऊन जाणे आहे. आव्हानांना घाबरू नका, त्यांना संधीत बदला. सरकार तुमच्यासोबत आहे आणि तुमचे भविष्य उज्ज्वल आहे.".विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना कर्जाचे वितरणयावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना कर्ज आणि टूलकिट (Toolkit) प्रदान करून सन्मानित केले. ओडीओपी योजनेअंतर्गत अमित कुमार यांना गालिचा उद्योगासाठी दोन कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले, तर विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजनेअंतर्गत टेलरिंग आणि लॉन्ड्री कार्यासाठी टूलकिटचे वितरण करण्यात आले. ५५ वर्षांपासून गालिचा उद्योगाची सेवा करणाऱ्या आणि जगातील सर्वात मोठा गालिचा बनवल्याबद्दल गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नाव असलेल्या रवी पाटेरिया यांचाही मुख्यमंत्र्यांनी विशेष सन्मान केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.