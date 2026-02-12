Rahul Gandhi : ‘भारतमाते’ला विकले; राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारवर हल्ला

नवी दिल्ली - ‘अमेरिकेशी व्यापार करार करून केंद्र सरकारने भारत मातेला विकले असून, देशाची ऊर्जा सुरक्षा अन् शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करत पूर्ण शरणागती पत्करली आहे. भारताचा डेटा आता अन्य देशांच्या हाती गेला आहे,’ अशी घणाघाती टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेमध्ये भाग घेताना केली. एपस्टीन फाइल्सचा मुद्दाही त्यांनी या वेळी मांडला. राहुल यांच्या आरोपांचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खंडन केले आहे..संसदेची दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल आम्ही राहुल यांना हक्कभंगाची नोटीस देणार आहोत, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. ‘संसदेच्या कामकाजाबाबत काही निश्चित असे नियम आहेत, सभागृहाचा एखादा सदस्य जर अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करत असेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते,’ असे रिजिजू म्हणाले.राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या चर्चेप्रसंगी राहुल यांना त्यांचे भाषण पूर्ण करता आले नव्हते. आज अर्थसंकल्पावर आयोजित चर्चेत त्यांनी त्याची भरपाई केली. पंतप्रधान मोदी यांना थेट लक्ष्य करीत राहुल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार करून त्यांनी देश विकल्याचा आरोप केला..‘एपस्टिन फाइल्स’वरून राहुल यांनी केंद्रीयमंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर आरोप केले. राहुल यांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य नाराज झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, प्रल्हाद जोशी यांच्यासह भाजप सदस्यांनी वारंवार आक्षेप घेत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला..पंतप्रधानांच्या डोळ्यांत भय‘जुजुत्सु’ या मार्शल आर्टमध्ये पकड महत्त्वाची असते. प्रतिस्पर्ध्याला आपण जखडलो गेल्याचे लक्षात आले की तो हार मानतो. या खेळांमध्ये पकड दिसते पण राजकारणात आणि व्यवसायात ती दिसत नाही. ती अदृश्य असते..पंतप्रधानांनी सामान्य परिस्थितीत देश विकला नसता पण अमेरिकेने गळा धरल्याने पंतप्रधानांचा श्वास कोंडला गेला आहे. जिजुत्सुमध्ये गळा धरला की डोळ्यांत भय दिसू लागते. पंतप्रधानांच्या डोळ्यांत भय दिसत आहे. ते नजरेला नजर भिडवू शकत नाहीत. हे भय दोन गोष्टींमुळे असून एक एपस्टिन फाइल्स आणि दुसरे अदानी.अमेरिकेतील खटला अदानी नव्हे तर पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करणारा आहे. ही पूर्ण शरणागती आहे. अमेरिकेत खटला भरला असल्यामुळे भाजपच्या वित्तीय सुरक्षेसाठी १.४ अब्ज भारतीयांच्या भवितव्याबाबत पंतप्रधानांनी तडजोड केली आहे,’ असे ते म्हणाले..राहुल गांधी म्हणाले- आम्ही कोठून तेल घ्यायचे हे अमेरिका ठरवेल- शेतकऱ्यांना प्रथमच वादळास तोंड द्यावे लागेल- मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना चिरडून टाकले- अमेरिकेकडून ऊर्जेचा शस्त्रासारखा वापर होतो- कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) अनेक दुष्परिणाम- ‘डॉलर’साठी अमेरिकेचे भारतीय ‘डेटा’वर लक्ष्य.राहुल गांधी यांचे आरोप निराधार आहेत. अमेरिकेत राजदूत म्हणून काम करत असताना एपस्टिनबरोबर भेटी झाल्या होत्या. मात्र, त्याच्यावर असलेल्या आरोपांचा आणि या भेटींचा काहीही संबंध नाही. त्या भेटींची औपचारिक नोंदही आहे.- हरदीपसिंग पुरी, केंद्रीय मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.