Ola, Uber चा खेळ संपणार? १ जानेवारीला लाँच होतय Bharat Taxi App ; जाणून घ्या तुम्हाला कसा होणार फायदा

ओला (Ola) आणि उबेर (Uber) च्या मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने १ जानेवारी २०२६ पासून 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi App) हे नवीन ॲप लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हे ॲप सहकारी मॉडेलवर (Cooperative Model) आधारित असून ते प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. या बदलामुळे प्रवाशी आणि टॅक्सी चालक यांना नेमके काय फायदे होणार आहेत जाणून घेऊया सविस्तर.प्रवाशांसाठी होणारे फायदेस्वस्त प्रवास: भारत टॅक्सीचे भाडे ओला-उबरच्या तुलनेत कमी असण्याची दाट शक्यता आहे, कारण यात खाजगी कंपन्यांप्रमाणे मोठे कमिशन नसेल.अचानक भाडे वाढ पासून सुटका: गर्दीच्या वेळी किंवा पावसाळ्यात ओला-उबेरमध्ये भाडे अचानक वाढते (Surge Pricing). भारत टॅक्सीमध्ये भाडे स्थिर आणि पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.सुरक्षितता आणि तक्रार निवारण: हे सरकारी पाठबळ असलेले ॲप असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर आणि तक्रारींच्या निवारणावर अधिक भर दिला जाईल.विविध पर्याय: या ॲपमध्ये ऑटो रिक्षा, कार आणि बाईक टॅक्सी असे सर्व पर्याय उपलब्ध असतील.टॅक्सी चालकांसाठी होणारे फायदेझीरो कमिशन मॉडेल: सध्या खाजगी कंपन्या २५% ते ३०% कमिशन घेतात. भारत टॅक्सीमध्ये चालकांना त्यांच्या कमाईचा पूर्ण हिस्सा (१००%) किंवा किमान ८०% पेक्षा जास्त रक्कम मिळेल.कमी सबस्क्रिप्शन शुल्क: चालकांना फक्त नाममात्र दैनंदिन किंवा मासिक शुल्क (Subscription Fee) भरून या प्लॅटफॉर्मवर काम करता येईल.मालकी हक्क: हे सहकारी मॉडेल (सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड) असल्याने चालक केवळ कामगार न राहता त्या मॉडेलमध्ये भागीदार म्हणून काम करू शकतील.ओला आणि उबेरचा खेळ खरोखर संपणार का?या सेवेची सुरुवात १ जानेवारी २०२६ ला दिल्ली-NCR मधून होणार असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांत तिचा विस्तार केला जाईल.पण यामध्ये एक आव्हान आहे. जर भारत टॅक्सीने विश्वासार्ह सेवा आणि वाजवी दर दिले तर ओला-उबरला आपले दर आणि कमिशन कमी करावे लागेल किंवा मार्केटमधील आपली पकड गमवावी लागेल.ओला-उबेरचे नेटवर्क सध्या खूप मोठे आहे. भारत टॅक्सीला त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी जास्तीत जास्त चालकांना जोडावे लागेल आणि तंत्रज्ञान अपडेट ठेवावे लागेल.थोडक्यात १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणारे हे ॲप टॅक्सी उद्योगात मोठी क्रांती आणू शकते, ज्यामुळे सामान्यांना स्वस्त प्रवास आणि चालकांना चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे