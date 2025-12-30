देश

Ola, Uber चा खेळ संपणार? १ जानेवारीला लाँच होतय Bharat Taxi App ; जाणून घ्या तुम्हाला कसा होणार फायदा

Bharat Taxi App : ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी भारत टॅक्सी ॲप लॉंच होणार आहे. प्रवासी म्हणून तुम्हाला जास्त फायदा होणार आहे. हे कसे जाणून घ्या सविस्तर
Government-backed Bharat Taxi app interface showing ride booking options for car, auto, and bike taxi, with transparent fixed fares and driver ratings for safe, affordable travel.

Government-backed Bharat Taxi app interface showing ride booking options for car, auto, and bike taxi, with transparent fixed fares and driver ratings for safe, affordable travel.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ओला (Ola) आणि उबेर (Uber) च्या मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने १ जानेवारी २०२६ पासून 'भारत टॅक्सी' (Bharat Taxi App) हे नवीन ॲप लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हे ॲप सहकारी मॉडेलवर (Cooperative Model) आधारित असून ते प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल. 

या बदलामुळे प्रवाशी आणि टॅक्सी चालक यांना नेमके काय फायदे होणार आहेत जाणून घेऊया सविस्तर

Loading content, please wait...
India
Bike
taxi
OlA company
uber

Related Stories

No stories found.