CM Yogi Adityanath: पं.भातखंडे होते म्हणून भारतीय संगीताच शास्त्र बनलं.. CM योगींनी सांगितला विद्यापीठासाठीचा सांस्कृतिक मेगाप्लॅन

लखनौ येथील प्रतिष्ठित भातखंडे संस्कृती विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्ष समारंभाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते झाला. यावेळी त्यांनी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी आणि भारतीय सांस्कृतिक चेतनेला नवा आयाम देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या..नवीन संकुलासाठी ६ एकर जमीनमुख्यमंत्री म्हणाले की, १९२६ मध्ये हे संगीत शिक्षणाचे एक छोटे केंद्र होते. आजच्या गरजा पाहता सध्याच्या सोयीसुविधा अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे लखनौच्या ककराबाद परिसरात सुमारे ६ एकर जमीन विद्यापीठाला देण्यात आली आहे..या ठिकाणी विद्यापीठाचे नवीन भव्य संकुल उभारले जाईल. हे संकुल जागतिक दर्जाचे (Global Standards) असेल, जिथे शिक्षण, संशोधन आणि सांस्कृतिक सादरीकरणासाठी अद्ययावत सोयी असतील. नवीन इमारतीत दोन भव्य ऑडिटोरियम असतील—एक २५० क्षमतेचे छोटे आणि दुसरे १५०० क्षमतेचे मोठे प्रेक्षागृह. तसेच येथे एक ओपन थिएटर आणि समृद्ध वाचनालय (Library) देखील असेल..गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या पत्राचा उल्लेखमुख्यमंत्र्यांनी एका ऐतिहासिक संदर्भाची आठवण करून दिली, १९४० मध्ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी एका पत्राद्वारे या संस्थेचा 'विद्यापीठ' असा उल्लेख केला होता. स्वातंत्र्यानंतर अनेक सरकारे आली, पण २०२२ मध्ये योगी सरकारने याला अधिकृतपणे 'विद्यापीठ' म्हणून मान्यता दिली. हे उत्तर प्रदेशातील पहिले संस्कृती विद्यापीठ आहे. विद्यापीठाचा लोगो आणि कुलगीत ‘नादाधीनं जगत्’ (संपूर्ण जग नादाच्या अधीन आहे) या संकल्पनेवर आधारित आहे, जे सृष्टीचे सत्य दर्शवते..पंडित विष्णू नारायण भातखंडे यांचे योगदानमुख्यमंत्र्यांनी पंडित भातखंडे यांच्या कार्याचे गौरवौद्गार काढले. त्यांनी भारतीय संगीताला वैज्ञानिक आधार दिला. राग-तालांचे वर्गीकरण आणि गुरु-शिष्य परंपरेला आधुनिक शिक्षणाशी जोडण्याचे ऐतिहासिक कार्य त्यांनी गुलामगिरीच्या काळात केले. हे केवळ शैक्षणिक कार्य नसून भारतीय संस्कृतीचा आत्मसन्मान टिकवण्याचा प्रयत्न होता..Nagpur News : दोनच दिवसांत विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळण्याची शक्यता; उद्या मुलाखती, प्रक्रियेला आला वेग.महाकुंभ २०२५ आणि सांस्कृतिक प्रबोधनसांस्कृतिक वारशाच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, काही लोकांचा असा समज होता की आजचा तरुण संस्कृतीपासून दूर जात आहे. मात्र, महाकुंभ २०२५ मध्ये ६६.३० कोटींहून अधिक भाविकांनी हजेरी लावली, ज्यात सर्वाधिक संख्या तरुणांची होती. जेव्हा संस्कृतीला योग्य व्यासपीठ मिळते, तेव्हा ती स्वतःहून पुढे जाते. आज भारत आपली प्राचीन वारसा पुन्हा शोधत आहे आणि जगासमोर आपली नवी ओळख निर्माण करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.