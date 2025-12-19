देश

CM Yogi Adityanath: पं.भातखंडे होते म्हणून भारतीय संगीताच शास्त्र बनलं.. CM योगींनी सांगितला विद्यापीठासाठीचा सांस्कृतिक मेगाप्लॅन

CM Yogi Inaugurates Bhatkhande University Centenary Celebrations: पं. विष्णू नारायण भातखंडे यांच्या योगदानामुळे भारतीय संगीताला शास्त्रीय अधिष्ठान मिळाले, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.
सकाळ वृत्तसेवा
लखनौ येथील प्रतिष्ठित भातखंडे संस्कृती विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्ष समारंभाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते झाला. यावेळी त्यांनी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी आणि भारतीय सांस्कृतिक चेतनेला नवा आयाम देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

