Video: माणसं आहेत की राक्षसं! पंधरा दिवसांच्या बाळाच्या तोंडात दगड कोंबून ओठ फेविक्विकने चिटकवले

15-Day-Old Newborn Abandoned in Bhilwara Forest with Lips Sealed by Fevikwik: एखाद्या नवजात बाळासोबत इतकं वाईट कृत्य करण्याचा प्रकार कदाचित पहिल्यांदाच समोर आलेला आहे. अशा हैवानांना पकडून कठोर शासन करावं, अशी मागणी होत आहे.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः राक्षसंसुद्धा असं वागणार नाहीत, असं काही माणसं वागत असतात. भिलवाडा येथे अतिशय धक्कादायक आणि संतापजनक घटना घडली आहे. एका पंधरा दिवसांच्या नवजात बाळाच्या तोंडात दगड टाकून त्याचे ओठ फेविक्विकने चिकटवून त्याला मलब्याखाली टाकून देण्यात आलं होतं. सोशल मीडियातदेखील हा व्हिडीओ वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला आहे.

