Video: माणसं आहेत की राक्षसं! पंधरा दिवसांच्या बाळाच्या तोंडात दगड कोंबून ओठ फेविक्विकने चिटकवले

नवी दिल्लीः राक्षसंसुद्धा असं वागणार नाहीत, असं काही माणसं वागत असतात. भिलवाडा येथे अतिशय धक्कादायक आणि संतापजनक घटना घडली आहे. एका पंधरा दिवसांच्या नवजात बाळाच्या तोंडात दगड टाकून त्याचे ओठ फेविक्विकने चिकटवून त्याला मलब्याखाली टाकून देण्यात आलं होतं. सोशल मीडियातदेखील हा व्हिडीओ वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला आहे..राजस्थानच्या भिलवाडा इथल्या जंगलामध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे. कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने नवजात बाळाला मारुन टाकण्याच्या उद्देशाने फेकून दिलं. केवळ फेकलेच नाही तर ते रडू नये म्हणून त्याच्या इवलुशा तोंडात दगड कोंबला.. एवढ्यावरच ते राक्षस थांबले नाहीत त्यांनी चिमुकल्याचे ओठ फेविक्विकने चिटकवून टाकले..मुंबईकरांनो लक्ष द्या! सीएसएमटीचा 'हा' प्लॅटफॉर्म ८० दिवस बंद; गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल, लोकलवर काय होणार परिणाम?.जंगलामध्ये फिरत असलेल्या एका गुराख्याला मलब्याखाली काहीतरी असल्याची कुणकुण लागली. हे बाळ रडण्याचा प्रयत्न करत होते. गुराख्याने तातडीने दगडं बाजूला केली. बघतो तर धक्कादायक चित्र होतं. एक बाळ तडफडत होतं. त्याला रडताही येऊ नये, यासाठी तोंडात दगड कोंबलेला होता. बाळाला मारण्याचे सगळे प्रयत्न करुनही बाळ वाचलं होतं. या बाळाला गुराख्याने तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत..राजस्थानमधल्या भिलवाडा इथल्या बिजोलिया पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पोलिस कसून चौकशी करीत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. जगभरातून या व्हिडीओवर संताप व्यक्त होतोय. दगडामध्ये ठेवल्यामुळे बाळाची स्किन भाजली आहे. मात्र त्याच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..Uddhav Thackeray : ''मी संकटात पंचाग काढलं नाही, PM केअर फंडातून ५० हजार कोटींची मदत करा'', उद्धव ठाकरे आक्रमक....राक्षसांनासुद्धा लाजवेल असा हा प्रकार आहे. समाजात इतके निर्दयी लोक कसे असू शकतात? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. या प्रकरणी पोलिस परिसरातील गावं आणि रुग्णालयांचा कसून तपास करीत आहेत. यातील नराधमांना पकडून कठोर शासन करावं, अशी मागणी परिसरातील लोकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.