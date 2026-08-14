Nauka Tiranga Yatra: भोपाळच्या तलावात देशातील पहिला 'फ्लोटिंग तिरंगा'; कयाकिंगच्या थरारक प्रात्यक्षिकांनी रंगली नौका तिरंगा यात्रा

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भोपाळच्या बोट क्लबवर १३ ऑगस्ट रोजी भव्य 'नौका तिरंगा यात्रा' आयोजित करण्यात आली. देशभक्तीपर गीतांनी परिसर दुमदुमून गेला, तर भोपाळच्या भोजतालमध्ये साकारण्यात आलेला देशातील पहिला 'फ्लोटिंग तिरंगा' या यात्रेचे प्रमुख आकर्षण ठरले. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कॅबिनेट मंत्री विश्वास सारंग यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..भोजतालमध्ये साकारला 'फ्लोटिंग तिरंगा'नौका तिरंगा यात्रेदरम्यान भोजतालच्या विस्तीर्ण जलपात्रात देशातील पहिला 'फ्लोटिंग तिरंगा' साकारण्यात आला. या विशाल तिरंग्यामुळे संपूर्ण तलाव परिसर राष्ट्रभक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघाला होता. 'मेरा रंग दे बसंती चोला...' यांसारख्या देशभक्तीपर गीतांमुळे कार्यक्रमाचा उत्साह आणखी वाढला..कयाकिंग अन् कॅनोइंगच्या थरारक प्रात्यक्षिकांनी दिली तिरंग्याला सलामीयुवा खेळाडूंनी कयाकिंग आणि कॅनोइंगच्या माध्यमातून तलावात विविध साहसी प्रात्यक्षिके सादर केली. 'कॅनो स्लालम' शोच्या माध्यमातून खेळाडूंनी तिरंग्याला अनोख्या पद्धतीने सलामी दिली. पाण्यावर वेगाने मार्गक्रमण करणाऱ्या खेळाडूंच्या कौशल्यामुळे उपस्थितांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले..देशाच्या राजकारणात मोठा बदल... विरोधकांना कमजोर समजणं NDAला पडलं महागात? दोन-तृतीयांश बहुमताचं स्वप्नाचं काय झालं?.UCC लागू झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांकडून उल्लेखयावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशात समान नागरी कायदा (UCC) लागू होणे हा आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगितले. हिंदू, मुस्लिम, पारशी किंवा ख्रिश्चन अशा कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांमध्ये भेदभाव न करता समान कायदा लागू करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील सर्वात तरुण देश असून विकास आणि समृद्धीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले..'संकल्प शक्ती'चा संदेश; खेळाडूंचे कौतुकतलावात साकारण्यात आलेली तिरंगा यात्रा अद्भुत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी युवा खेळाडूंचे कौतुक केले. समुद्र आणि नद्यांच्या महाकाय लाटांशी सामना करत खेळाडू ज्या आत्मविश्वासाने आपले कौशल्य दाखवतात, त्याचप्रमाणे संकल्प शक्तीच्या बळावर आयुष्यातील आव्हानांवर मात करता येते, असा संदेश त्यांनी दिला.स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या तिरंगा यात्रेतून देशभक्ती, साहस आणि युवा शक्तीचा संगम पाहायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.