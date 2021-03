या रेसिपीचं नाव माहित आहे? सोशल मीडियावर होतेय भारत पेट्रोलिअमच्या अजब ट्विटची चर्चा

सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम झालं आहे. त्यामुळे दररोज या सोशल मीडियावर कोणते ना कोणते नवे ट्रेण्ड व्हायरल होताना दिसतच असतो. कधी एखादा व्हिडीओ व्हायरल होतो. तर, कधी एखादा फोटो.यामध्येच सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला नेटकरीदेखील उत्स्फुर्तपणे प्रतिसाद देतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा याच सोशल मीडियावर काही क्वीज कॉम्पिटिशनदेखील होत असल्याचं पाहायला मिळतं. सध्या अशाच एका क्वीज कॉम्पिटिशनची नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. चक्क भारत पेट्रोलिअमने एक क्वीज कॉम्पिटिशन आयोजित केली असून नेटकऱ्यांना एक भन्नाट प्रश्न विचारला आहे. तसंच या प्रश्नाचं अचूक उत्तर देणाऱ्याला ते एक गिफ्ट वाऊचरदेखील देणार आहेत. भारत पेट्रोलिअमने पहिल्यांदाच एक ट्विट करत चक्क नेटकऱ्यांना एका रेसिपीचं नाव विचारलं आहे. विशेष म्हणजे नेटकऱ्यांनीही मोठ्या उत्साहात या स्पर्धेत भाग घेत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलिकडेच भारत पेट्रोलिअमने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर एक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करत त्यांनी कॅप्शनमध्ये या भाजीचं नाव विचारलं आहे. सोबतच त्यांनी काही पर्यायदेखील सुचवले आहेत. तर या रेसिपीचं योग्य नाव सांगणाऱ्याला अ‍ॅमेझॉनचं एक हजार रुपयांचं गिफ्ट वाऊचरदेखील बक्षीस म्हणून देण्यात येणार आहे. शेअर करण्यात आलेल्या फोटोमध्ये एका बाजूला डाळ, मेथी आणि दुसऱ्या बाजूला पालक असल्याचं दिसून येत आहे. तर मध्ये एका पांढऱ्या रंगाच्या कागदावर या रेसिपीचं अर्धवट नाही लिहिलेलं आहे. भारत पेट्रोलिअमचं हे ट्विट पाहिल्यानंतर अनेकांनी त्याचं अचूक उत्तर दिलं आहे. तर अर्ध्याहून अधिक जणांना हे ट्विट नेमकं का केलं हा प्रश्न पडला आहे.



Web Title: bhuttamethipalak trending on social media and people are confused why bharat petrolium has started this recipe contest