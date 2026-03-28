भाजपला मोठा धक्का, ३ माजी आमदारासह ६ नेत्यांचा काँग्रेस प्रवेश

उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच राजकीय वातावरण तापलं असून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नेत्यांकडून पक्षांतराला सुरुवात झालीय. उत्तराखंडमधील रुद्रपूर विधानसभा मतदारसंघातून दोनदा आमदार झालेल्या राजकुमार ठुकराल यांच्यासह ६ भाजप नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. उत्तराखंडच्या प्रभारी कुमारी शैलजा यांनी त्यांचं पक्षात स्वागत केलं..आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांचा काँग्रेस प्रवेशाने खळबळ उडाली आहे. यामुळे काँग्रेसची ताकद राज्यात वाढल्याचं म्हटलं जात आहे. विधानसभेच्या समीकरणांची जुळवाजुळव काँग्रेसकडून केली जात असून त्याचीच ही तयारी असल्याची चर्चाही आता रंगली आहे..माजी आमदार राजकुमार ठुकराल हे भाजपच्या तिकिटावर दोनदा आमदार झाले होते. राज्यातील बड्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. २०१२ आणि २०१७मध्ये भाजपने त्यांना तिकिट दिलं होतं. सलग दोन्ही निवडणुकीत ठुकराल यांनी विजय मिळवला होता. मात्र २०२२ मद्ये ठुकराल यांना पक्षाने तिकीट नाकारलं. यानंतर ते अपक्ष लढले होते. पक्षाच्या आदेशाविरोधात वागल्यानं त्यांच्यावर हकालपट्टीची कारवाई झाली होती..राजकुमार ठुकराल आमदारकीची निवडणूक लढवण्याआधी नगरपालिकेचे अध्यक्षही होते. राजकारणात बऱ्याच काळापासून सक्रीय असल्यानं रुद्रपूर विधानसभा मतदारसंघात त्यांचा दबदबा आहे. ठुकराल काँग्रेसमध्ये येणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे..ठुकराल यांच्याशिवाय रुर्कीचे माजी महापौर गौरव गोयल यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय. हरिद्वार जिल्ह्यात गौरव गोयल यांची भक्कम पकड आहे. गौरव गोयल यांच्या काँग्रेस प्रवेशामुळे त्यांचा या जिल्ह्यात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फायदा होऊ शकतो. गौरव गोयल यांच्याशिवाय बसपाचे माजी आमदार नारायण पाल आणि भाजपचे आमदार भीमलाल आर्य यांनीही काँग्रेस प्रवेश केलाय. नारायण पाल दोन वेळा सितारगंजमधून तर भीमलाल आर्य घनसालीमधून आमदार झाले होते.